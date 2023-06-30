Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Wilfried Zaha'dan sözleşme teklifine ret!
İngiltere Premier Lig ekibi Crystal Palace forması giyen Fildişi Sahilli futbolcu Wilfried Zaha'nın yeni sözleşme teklifine yanıt vermediği ileri sürüldü.
Fenerbahçe'nin transfer listesinde en üst sıralarda yer alan Fildişi Sahilli yıldız Wilfried Zaha'nın geleceğine dair yeni bir gelişme yaşandı.
CRYSTAL PALACE'A YANIT VERMEDİ
Daily Mail'in haberine göre; Crystal Palace'ın Zaha'ya yaptığı haftalık 232 bin Euro'luk teklif, 30 Haziran itibarıyla sona erdi. Haberde Zaha'nın Palace'ta devam etmek istemediği için bu teklife bir yanıt vermediği kaydedildi. Al Nassr ve Lazio'nun da talip olduğu yıldız ismin kariyerine Avrupa'da devam etmek istediği belirtilirken Lazio'nun Zaha'nın taleplerini yüksek bulduğu kaydedildi.
Wilfried Zaha
"İSTANBUL CAZİP BİR SEÇENEK"
Ayrıca haberde, İstanbul'da yaşama fikrinin ve gelecekte Şampiyonlar Ligi'nde oynama ihtimalinin Zaha'ya cazip gelmesi sebebiyle Fenerbahçe ihtimaline sıcak bakabileceğine yer verildi.
31 yaşındaki kanat oyuncusu, geçen sezon Crystal Palace forması ile çıktığı 28 resmi maçta 7 gol 4 asist kaydetti.
En Çok Okunan Haberler
-
- Kılıçdaroğlu'nun acı günü
- Erdoğan'dan 'memura zam' açıklaması
- Tunceli’ye atandığı ortaya çıktı
- Boğa penisleriyle birbirlerini kırbaçladılar
- Bahçeli 'Soylu' için devreye girdi
- Özgür Demirtaş'tan dikkat çeken 'eşek' paylaşımı
- Yeni ittifak senaryoları
- Kanserojen olarak listelenecek
- Darüşşafaka yeni transferini açıkladı
- Nazım Hikmet dizesiyle istifa etti