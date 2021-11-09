Eski Fenerbahçeli Michael Frey, Mohamed Salah'ı geçti

09 Kasım 2021 Salı, 13:00

Fenerbahçe'ye transfer olduktan sonra gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Michael Frey, sezon başında bonservisi ile beraber Royal Antwerp'e gönderilmişti. Frey, bu sezon gol yollarında oldukça etkili olurken, Avrupa'nın önde gelen golcülerini de solladı.

Sezona çok hızlı başlayan Michael Frey, Belçika Ligi'nde oynadığı maçları boş geçmedi. 27 yaşındaki İsviçreli golcü, oynadığı 14 maçın 10'unda fileleri havalandırmayı başardı.

Frey, bu sezon Standard Liege'e 5 gol attığı maçla parlarken Anderlech, Gent, Genk gibi Belçika Ligi'nin önemli takımlarına da gol atmayı başardı. Frey, bu sezon çıktığı 14 lig maçında 14 gol ve 2 asistle takımının da en önemli silahı oldu.

Michael Frey, gösterdiği performansla Avrupa'nın da en etkili 4. golcüsü oldu. Frey, toplam 16 gole etki ederken birçok önemli yıldızı da geride bıraktı.

İşte Avrupa'nın gole en çok katkı sağlayan 5 oyuncusu;

5 - Muhammed Salah - Lıverpool

10 Gol - 6 Asist

4 - Mıchael Frey - Royal Antwerp

14 Gol - 2 Asist

3 - Karım Benzema - Real Madrıd

10 Gol - 7 Asist

2 - Arthur Cabral - Fc Basel

13 Gol - 4 Asist

1 - Deniz Undav - Unıon Sg

10 Gol - 8 Asist