Aliağa Petkimspor, bir süre NBA'de forma giyen Daniel Hamilton'u transfer etti
Aliağa Petkimspor, daha önce NBA'de Oklohoma City Thunder ve Atlanta Hawks formaları da giyen Daniel Hamilton'u transfer etti.
ING Basketbol Süper Lig ekiplerinden Aliağa Petkimspor, ABD'li Daniel Hamilton'la anlaştı.
Aliağa Petkimspor'dan yapılan açıklamada, NBA Yaz Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen 1995 doğumlu kısa forvet Hamilton, bu sezon Aliağa Petkimspor forması giyeceği belirtildi.
2017-18 sezonunda NBA Oklohoma City Thunder ile 6 maça çıkan Hamilton, 2018-19 sezonunda ise Atlanta Hawks ile 19 maça çıkmıştı. NBA'de yeterli süreleri bulamayan ve zaman zaman G League takımlarında da yer alan Hamilton, son olarak Porto Riko ekiplerinden Mets de Guaynabo forması giyiyordu.
Hamilton'u transfer eden Aliağa Petkimspor ise şu an Basketbol Süper Ligi'nde 1 galibiyet 6 mağlubiyet ile son sırada yer alıyor.
Aramıza Hoş Geldin Daniel Hamilton!— Petkimspor (@Petkimspor) November 8, 2021
NBA Yaz Ligi'nde Denver Nuggets forması giyen 1995 doğumlu kısa forvet, sezonun devamında #BirlikteHedefe mücadelemiz için ter dökecek. pic.twitter.com/FXCi3HuIqt
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