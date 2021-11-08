Altaş Denizlispor’un yeni teknik direktörü Fatih Tekke oldu
Son olarak Bursaspor ile yollarını ayıran Fatih Tekke, Altaş Denizlispor'da teknik direktörlük görevine getirildi.
Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altaş Denizlispor'da teknik direktörlüğe Fatih Tekke getirildi.
Son olarak Bursaspor 'u çalıştıran Tekke, Denizlispor'la 1+1 yıllık sözleşme imzaladı.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Fatih Tekke ile 1+1 yıllık anlaşma sağlamıştır. Fatih Tekke'ye hoş geldin diyor, kendisine kulübümüz ile nice başarılar diliyoruz." ifadesine yer verildi.
Denizlispor, 2021-2022 sezonunun 12. haftasında konuk olduğu Tuzlapsor’a 3-0 yenilmesinin ardından teknik direktör Serhat Gülpınar ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştı.
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