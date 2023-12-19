Eski Fenerbahçeli yıldız için 25 milyon Avro!
Almanya Bundesliga ekiplerinden RB Leipzig, İtalyan temsilcisi Napoli'nin Makedon oyuncusu Eljif Elmas için 25 milyon Avro teklif ettiği iddia edildi.
RB Leipzig, yaz transfer döneminde de gündemine gelen Eljif Elmas için bir kez daha harekete geçti.
Eljif Elmas, 2019 yılında Fenerbahçe'den İtalyan ekibi Napoli'ye 16 milyon Avro'ya transfer olmuştu
25 MİLYON AVRO'LUK TEKLİF
Fabrizio Romano'nun haberine göre, Alman ekibinin Elif Elmas için Napoli'ye 25 milyon Avro'luk bir teklifte bulunduğu belirtildi.
Elif Elmas'ın Napoli'den ayrılmaya sıcak baktığı ve İtalyan ekibinin 24 yaşındaki futbolcu için transfer görüşmelerine devam edeceği ifade edildi.
NAPOLI PERFORMANSI
2019 yılından bu yana Napoli'de forma giyen Elif Elmas'ın İtalyan ekibiyle sözleşmesi 2025 yılında sona eriyor.
Makedon futbolcu, Napoli forması altında çıktığı 189 maçta 14 gol attı ve 10 asist yaptı.
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