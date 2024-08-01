Eski Fenerbahçeliler tekrardan takım arkadaşı!

Bir dönem Süper Lig’de Fenerbahçe ve Kasımpaşa formaları da giymiş olan 38 yaşındaki futbolcu Nabil Dirar, Kuzey Makedonya ekibi Gostivar’a transfer oldu.

İHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 18:25
Eski Fenerbahçeliler tekrardan takım arkadaşı!
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Bir dönem Fenerbahçe ve Kasımpaşa’da da top koşturmuş olan Nabil Dirar’ın yeni adresi belli oldu.

Kuzey Makedonya temsilcisi Gostivar, Faslı futbolcuyu kadrosuna kattı. Son olarak Hollanda 2. Lig takımlarından Schifflange 95’te oynayan Dirar, 15 maçta görev almış ve gol ya da asist üretememişti.

Ayrıca bir diğer eski Fenerbahçeli Alper Potuk da Gostivar’da forma giyiyor.


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