Barcelona'nın kapısından dönmüştü: Fenerbahçe'de hedef Arjantinli yıldız!

Sezon öncesi adı İspanya La Liga ekibi Barcelona ile anılan Guido Rodriguez için Fenerbahçe'nin devreye girdiği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.08.2024 - 15:10
Barcelona'nın kapısından dönmüştü: Fenerbahçe'de hedef Arjantinli yıldız!
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Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'de hedef bölgelerden biri de orta saha. Bu bağlamda sarı-lacivertlilerin gündemine giren son isim Guido Rodriguez oldu.

2023-24'te Real Betis forması giyen Guido Rodriguez'in, sezonun tamamlanmasıyla birlikte Barcelona'ya transferi gündeme gelmişti.

İspanyol basınında çıkan haberlerde Barcelona'nın Arjantinli orta saha ile büyük ölçüde anlaştığı belirtilmişti. Transferin resmiyet kazanması için La Liga'nın harcama limitleri açıklamasının beklendiği ifade edilmişti. İlerleyen süreçte Guido Rodriguez'in Barcelona'ya transferi gerçekleşmemiş ve oyuncu boşta kalmıştı.

FENERBAHÇE DEVREYE GİRDİ

Sabah'ta yer alan habere göre, Guido Rodriguez için Fenerbahçe devreye girdi. 30 yaşındaki Arjantinli orta sahaya resmi teklifin sunulduğu kaydedildi. Anlaşma sağlanması durumunda Fenerbahçe, Guido Rodriguez'i bonservissiz olarak renklerine bağlayacak.

Geride bıraktığımız sezonda Real Betis ile 29 maça çıkıp 2241 dakika sahada kalan tecrübeli orta saha 2 gol, 1 asistlik skor katkısı vermişti.


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