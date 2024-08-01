Umut Nayir'in ardından... Konyaspor, Fenerbahçe'den bir ismi daha transfer etti
Konyaspor, Umut Nayir'in ardından Fenerbahçe'den Melih Bostan'ı da kadrosuna kattığını açıkladı.
Konyaspor, Umut Nayir'in ardından Fenerbahçe'den bir transfer daha yaptı.
Yeşil beyazlı takım, sarı lacivertli takımdan Melih Bostan'ı da kadrosuna akttığını duyurdu.
20 yaşındaki forvetle 2027 yılına kadar sözleşme imzalayan Konyaspor, Fenerbahçe'ye transfer için 100 bin Euro bonservis ödeyecek.
FENERBAHÇE'NİN GERİ ALMA HAKKI VAR
Öte yandan Fenerbahçe, Melih Bostan'ın geri alma opsiyonuyla birlikte Konyaspor'a transfer olduğunu duyurdu.
KONYASPOR'A MALİYETİ
Transferler hakkında bilgi veren Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz, "Umut Nayir ve Melih Bostan'a 500 bin Euro ödedik. Bonservislerinin iki takım da olması biraz zorladı. Federasyon seçimlerinde Eyüpspor ve Fenerbahçe ile üçlü bir zirve gerçekleştirdik. Umut ve Melih için toplam 500 bin Euro ödeyeceğiz" ifadelerini kullandı.
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