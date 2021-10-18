Eski futbolcu Ümit Karan'ı dolandırdılar
Galatasaray ve milli takımın eski golcüsü teknik direktör Ümit Karan, kardeşi ile birlikte dolandırıcıların kurbanı oldu.
Kariyerine teknik direktör olarak devam eden Ümit Karan, kardeşi ile birlikte dolandırıcı kurbanı oldu. Ümit Karan'ın arkadaşı olan Ender S. isimli şahıs, bir medya grubuyla irtibata geçip broker'lığa başladığını ve kendisine yatırım yapması durumunda yüzde elli kazanç sağlayacağını söyledi.
Arkadaşlarına inanan Karan kardeşler, sözkonusu kişiye toplam 1 milyon 700 bin liralık ödeme yaptı. Ancak iki kardeş, daha sonra çevresindeki diğer arkadaşlarının da çeşitli miktarda para yatırdığını öğrendi. Ender S. ise aradan aylar geçmesine rağmen yatırımdan kâr elde ettiremediği gibi bir de anaparanın azaldığını söyledi.
Bunun üzerine Karan kardeşler paralarını istedi. Fakat topladığı meblağı iade edeceğini söyleyen Ender S., ortadan kayboldu. Dolandırıldığını anlayan Ümit Karan ve kardeşi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Savcılık, ünlü teknik direktörün yanı sıra toplamda 7 kişinin mağdur olduğunu belirledi.
Kaynak: Ajansspor
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