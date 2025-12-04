Eski futbolcu yalan makinesine girdi: Yaşı farklı çıktı!

Emekli golcü Seydou Doumbia, beklenmedik bir tartışmanın merkezine oturdu. Yapılan bir yalan makinesi testi, Fildişi Sahilli oyuncunun gerçek yaşıyla ilgili soru işaretleri doğurdu.

La Gazetta'nın haberine göre Doumbia, test sırasında 40 yaşından büyük olduğunu reddetti. Ardından Doumbia, 43 yaşında olduğunu da kabul etmedi.

Ancak yalan makinesi, her iki ifadenin de doğru olmadığını göstererek oyuncunun resmi kayıtlarda yer alandan yaklaşık beş yaş daha büyük olabileceğini işaret etti.

RESMİ BİR SORUŞTURMA YOK

Şu an için konuyla ilgili herhangi bir resmi soruşturma başlatılmadı ve yetkililerden de açıklama gelmedi. Yine de Doumbia'nın gerçek yaşıyla ilgili tartışmanın bir süre daha gündemde kalması bekleniyor.

Fildişi Sahilli forvet, kariyeri boyunca CSKA Moskova, Roma, Newcastle United, Sporting Lizbon gibi önemli kulüplerde forma giydi. Hızı, gücü ve golcülüğüyle tanınan ve 2022 yılında emekli olan Doumbia, uzun yıllar top koşturmuştu.

Futbolu bıraktıktan sonra ortaya çıkan bu iddia, yıldız oyuncunun kariyerine gölge düşürme riski taşıyor.