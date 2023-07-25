Eski Galatasaraylı futbolcu Jason Denayer'in yeni adresi belli oldu!

Yayınlanma: 25.07.2023 - 09:16

Güncelleme: 25.07.2023 - 09:16

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve son günlerde adı Süper Lig ekipleriyle de geçen Jason Denayer Suudi Arabistan'ı tercih etti.

Yapılan resmi açıklamada Denayer'in Slaven Bilic'in çalıştırdığı Al Fateh'e 2 yıllık imza attığı belirtildi.

GEÇEN SEZON DUBAİ'DE FORMA GİYMİŞTİ

Geçen sezonu Dubai ekibi Shabab Al Ahli'de geçiren Denayer 11 maçta forma giymişti.

28 yaşındaki oyuncu 2015-2016 ve 2017-2018 sezonlarında Galatasaray'da birer yıl kiralık olarak forma giymişti.