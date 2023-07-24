Son dakika... Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı
Son dakika... Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.
Galatasaray, serbest statüdeki Wilfried Zaha'nın maliyetini duyurdu.
Sarı kırmızılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir."
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