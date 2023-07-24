Son dakika... Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı

Son dakika... Galatasaray, Wilfried Zaha transferinin detaylarını KAP'a bildirdi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.07.2023 - 22:19
Son dakika... Galatasaray, Wilfried Zaha'nın maliyetini açıkladı
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Galatasaray, serbest statüdeki Wilfried Zaha'nın maliyetini duyurdu.

Sarı kırmızılar tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Profesyonel futbolcu Dazet Wilfried Armel Zaha ile transferi konusunda 3 sezon için anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya net 2.330.000 Euro tutarında imza ücreti ve her bir futbol sezonu için net 4.350.000 Euro sezonluk ücret ödenecektir." 


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