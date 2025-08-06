Garry Rodrigues'ten Galatasaray ve Fenerbahçe itirafı: 'Geri dönecektim ama...'

Süper Lig'de bir dönem Galatasaray ve Fenerbahçe'nin de formasını giyen Garry Rodrigues, sarı-lacivertli kulübe transfer oluş süreci hakkında konuştu. Apollon Limassol forması giyen Rodrigues, Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki şansı hakkında açıklama yaptı.

"GALATASARAY'A GERİ DÖNECEKTİM AMA..."

ESPN'e konuşan 34 yaşındaki kanat oyuncusu, Fenerbahçe'ye transfer oluş süreci hakkında şu ifadeleri kullandı;

"Başta pek hoş değildi ve oldukça zordu. Sosyal medyanın ve gazetelerin nasıl çalıştığını biliyorsun tabii ki. Aslında Galatasaray'a geri dönecektim ama Fenerbahçe devreye girip beni iki yıllığına kiralama seçeneğiyle harekete geçti. Ailem hâlâ İstanbul'daydı, bu yüzden bu durum aynı zamanda bir aile meselesiydi. Sonuç olarak Fenerbahçe'de çok güzel yıllar geçirdim."

"TARAFTARLAR ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Fenerbahçe'nin ligdeki son durumu hakkında ümitli konuşan Yeşil Burun Adalı futbolcu, "Özellikle son yıllarda Galatasaray'ın daha fazla kazanıyor olması, Fenerbahçe için gerçekten çok zor. Fenerbahçe şu an gerçekten bir şampiyonluk istiyor. Taraftarlar bunu fazlasıyla hak ediyor. Neyse ki şimdi Jose Mourinho yönetiminde, bazı tecrübeli oyuncular ve büyük isimlerle yeniden bir şeyler inşa etmeye çalışıyorlar" ifadelerini kullandı.

Son olarak, Fenerbahçe'nin Feyenoord karşısındaki şansı hakkında konuşan Rodrigues, "Feyenoord iyi, dinamik ve iyi pas yapan bir takıma sahip ve ilk maçı da evinde oynayacak. Fenerbahçe kadroda daha fazla tecrübeye sahip, ama De Kuip'te ne olacağını asla bilemezsin" dedi.