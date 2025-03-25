Eski Galatasaraylıdan Sacha Boey sözleri: 'Zamana ihtiyacı var'

Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Ryan Babel, Bayern Münih'e transfer olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun performansını değerlendirdi.

Eski Galatasaraylıdan Sacha Boey sözleri: 'Zamana ihtiyacı var'
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 25.03.2025 - 17:04

Galatasaray'dan Almanya devi Bayern Münih'e geçen sezon rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, kulübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Bayern Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Fransız futbolcu, uzun süre takımdan ayrı kaldı ve bu süreçte adaptasyon sorunları yaşadı. Genç sağ beki bu sezon da sakatlıklar bırakmadı ve iyice gözden düştü.

"ZAMANA İHTİYACI VAR"

Boey hakkında Alman gazete Bild'e konuşan eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, "Temel olarak Sacha, Bayern'de kendini kanıtlamak için yeterli niteliklere sahip. Bunu başarmak için zamana ihtiyacı var. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermesi için gereken güveni verir" ifadelerini kullandı.

Bayern'in Sacha Boey'in ihtiyacı olan süreyi vermeyeceğini söyleyen Babel, "Ancak Sacha'nın Bayern gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini sanmıyorum. Özellikle savunma oyuncuları sakatlıklardan sonra sahalara dönmekte zorlanırlar çünkü birçok antrenör savunmada sürekliliğe odaklanmak ister" sözlerini sarf etti. 


Etiketler: #ryan babel #sacha boey #galatasaray #Bayern Münih

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