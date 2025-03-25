Eski Galatasaraylıdan Sacha Boey sözleri: 'Zamana ihtiyacı var'
Bir dönem Galatasaray forması da giyen eski futbolcu Ryan Babel, Bayern Münih'e transfer olan 24 yaşındaki Fransız oyuncunun performansını değerlendirdi.
Galatasaray'dan Almanya devi Bayern Münih'e geçen sezon rekor bonservis bedeliyle transfer olan Sacha Boey, kulübünde forma şansı bulmakta zorlanıyor.
Bayern Münih'e transfer olduktan kısa bir süre sonra talihsiz bir sakatlık yaşayan Fransız futbolcu, uzun süre takımdan ayrı kaldı ve bu süreçte adaptasyon sorunları yaşadı. Genç sağ beki bu sezon da sakatlıklar bırakmadı ve iyice gözden düştü.
"ZAMANA İHTİYACI VAR"
Boey hakkında Alman gazete Bild'e konuşan eski Galatasaraylı futbolcu Ryan Babel, "Temel olarak Sacha, Bayern'de kendini kanıtlamak için yeterli niteliklere sahip. Bunu başarmak için zamana ihtiyacı var. Birkaç iyi maç genellikle bir futbolcuya yeteneklerini göstermesi için gereken güveni verir" ifadelerini kullandı.
Bayern'in Sacha Boey'in ihtiyacı olan süreyi vermeyeceğini söyleyen Babel, "Ancak Sacha'nın Bayern gibi büyük bir kulüpte bu zamanı bulabileceğini sanmıyorum. Özellikle savunma oyuncuları sakatlıklardan sonra sahalara dönmekte zorlanırlar çünkü birçok antrenör savunmada sürekliliğe odaklanmak ister" sözlerini sarf etti.
Spor Haberleri
- Eski Galatasaraylıdan Sacha Boey sözleri!
- Fenerbahçe kupada şampiyon oldu!
- TFF'den Halil Umut Meler açıklaması!
- Ozan Tufan milli takım hayalini açıkladı!
- Blatter ve Platini hakkındaki mahkeme kararı belli oldu!
- Federasyon Başkanı'ndan istifa kararı!
- Hande Baladın'dan öğrencilere destek!
- Eski milli oyuncudan Ekrem İmamoğlu'na destek!
- Tudor'un Kenan Yıldız planı ortaya çıktı!
- Sırp yıldız Fenerbahçe'de tarihe geçmeye hazırlanıyor!
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Bu faşizme karşı meydan okuma eylemi!'
- İptale rağmen toplandılar!
- Kayyum vali jet hızıyla işten attı!
- 'Ben sana ne lakap takayım?'
- Türkiye nereye gidiyor? İki ülkeyi örnek verdi...
- Ankara'da müdahale başladı: Gözaltılar var
- Özel'den CNN'e flaş açıklamalar
- Szalai'den İrfan Can Kahveci paylaşımı!
- 'Burnunu soktuğu' için özür diledi
- İBB soruşturmasında garip bir detay