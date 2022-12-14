Eski hakem Selçuk Dereli'den Ekrem İmamoğlu'na destek!

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası ve siyasi yasak kararı çıktı. Eski hakem Selçuk Dereli,İmamoğlu'na sosyal medya hesabından destek verdi.

cumhuriyet.com.tr
14 Aralık 2022 Çarşamba, 20:45
Eski hakem Selçuk Dereli'den Ekrem İmamoğlu'na destek!
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkan ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılandığı davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası kararı verildi.

Kararın ardından Eski hakem Selçuk Dereli, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek geldi.

Dereli, sosyal medya hesabından İmamoğlu ile fotoğrafını paylaşıp  'Asla yalnız yürümeyeceksin' yazdı.

İşte Selçuk Dereli'nin paylaşımı...


Selçuk Dereli Ekrem İmamoğlu Destek ceza

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