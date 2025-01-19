Eski hakemler Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: Verilen kırmızı kartta karar doğru mu?
Eski hakemler, Beşiktaş'ın sahasında 0-0 berabere kaldığı Samsunspor maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ve Samsunspor arasındaki mücadele 0-0 sona erdi. Trio ekibi Bülent Yıldırım, Bahattin Duran ve Deniz Çoban tartışmalı pozisyonları değerlendirdi.
2' Van Drongelen'in Gedson'a yaptığı faulün ardından gördüğü sarı kart kararı doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Faulün yüzde 100 olduğundan mutabık olalım. Defans oyuncularının konumu itibariyle hakemin yorumunun kabul edilebilir olduğunu düşünüyorum. Yüzde 100 gol şansı değil olarak düşünüyorum."
Bahattin Duran: "Van Drongelen sol eliyle Gedson'un formasını tutuyor. Kırmızı veren hakeme bir şey diyemem. Sarı kartı doğru buluyorum."
Deniz Çoban: "İlk açıdan izlediğimde bariz gol şansı dedim. Hakem sarı kart çıkarark ne düşündü bilmiyorum ama sağdaki oyuncuyu görmüyor sanki. Kırmızı kartı çıkarsa çok cesur karardı derim ama sarı kartı da yanlış bulmam."
4' Beşiktaş penaltı kazanmalı mıydı?
Bahattin Duran: "Top, Beşiktaşlı oyuncunun koluna geliyor, Samsunsporlu oyuncunun bir ihlali yok."
Bülent Yıldırım: "Bir ihlal yok, penaltı yok. Bir elle oynama söz konusu değil."
Deniz Çoban: "Şüphe yok, devam kararı doğru."
4' Samsunspor penaltı kazanmalı mıydı?
Bülent Yıldırım: "Beşiktaşlı oyuncunun topa teması yok, Samsunsporlu oyuncunun da Beşiktaşlı oyuncuya bir faulü yok. Bu bir dikkatsiz hareket, Samsunspor lehine penaltı olmalıydı."
Bahattin Duran: "Topla oynayan Samsunsporlu Marius, Emirhan'ın yaptığı dikkatsiz hareketin karşılığı penaltı."
Deniz Çoban: "Bence burada dikkatsiz bir müdahale yok, futbolun doğasında olan bir hareket. Hakemin tercihi devamsa bence de devam. Devam kararını daha doğru buluyorum."
64' Van Drongelen'in kırmızı kartında karar doğru mu?
Bülent Yıldırım: "Maçın en sıkıntılı düdüğü. Faul olduğu bile şüpheli bir pozisyonda, asla sarı karttan bahsedemeyiz. İkinci sarı kart ve kırmızı kart kararı maçın dengesini bozdu, çok talihsiz bir düdüktü. Bence faul değil ancak sarı kartı gerektirecek ne var? Bir mücadele var ve en fazla faul verilebilir. Çok çok çok büyük bir yorum hatası. Allah aşkına şuna hangi gerekçe ile sarı kart verilebilir? Bu seviyede buna kart verilmesi kabul edilebilir değil!"
Bahattin Duran: "Pozisyon faul değil benim için. Faul olmadığı için devamının da bir önemi değil. Diyelim faul, kesinlikle sarı kart olmaz."
Deniz Çoban: "Hakemimiz FIFA hakemi. Bütün pozisyonda düdük ağzında, Avrupa'da herhangi bir elit hakem düdük ağzında dolaşır mı? Biz ayna karşısında düdük çalışırdık, kart gösterirdik. Hakem arkadaşlar farklı şeylere mi çalışıyor? Hakemliğin temel bilgileri bunlar. Buna doğru demem mümkün değil. Pozisyonda faul yok."
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