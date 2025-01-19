Eski hakemler Beşiktaş - Samsunspor maçını değerlendirdi: Verilen kırmızı kartta karar doğru mu?

64' Van Drongelen'in kırmızı kartında karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Maçın en sıkıntılı düdüğü. Faul olduğu bile şüpheli bir pozisyonda, asla sarı karttan bahsedemeyiz. İkinci sarı kart ve kırmızı kart kararı maçın dengesini bozdu, çok talihsiz bir düdüktü. Bence faul değil ancak sarı kartı gerektirecek ne var? Bir mücadele var ve en fazla faul verilebilir. Çok çok çok büyük bir yorum hatası. Allah aşkına şuna hangi gerekçe ile sarı kart verilebilir? Bu seviyede buna kart verilmesi kabul edilebilir değil!"

Bahattin Duran: "Pozisyon faul değil benim için. Faul olmadığı için devamının da bir önemi değil. Diyelim faul, kesinlikle sarı kart olmaz."

Deniz Çoban: "Hakemimiz FIFA hakemi. Bütün pozisyonda düdük ağzında, Avrupa'da herhangi bir elit hakem düdük ağzında dolaşır mı? Biz ayna karşısında düdük çalışırdık, kart gösterirdik. Hakem arkadaşlar farklı şeylere mi çalışıyor? Hakemliğin temel bilgileri bunlar. Buna doğru demem mümkün değil. Pozisyonda faul yok."