Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumladı: 'Solskjaer bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak'
Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Samsunspor ile 0-0 berabere kaldı. Spor yazarları karşılaşmayı yorumladı.
Spor yazarları, Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş'ın Samsunspor ile 0-0 berabere kaldığı karşılaşmayı değerlendirdi.
'KAZANACAK OYUNU ORTAYA KOYDU'
Güntekin Onay: "Beşiktaş dün ikinci yarıda kazanacak mücadeleyi ve oyunu ortaya koydu ancak Samsunspor, savunması ve kaleci Okan Kocuk’un olağanüstü mücadelesi ile 1 puanı almayı başardı. Yeni teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve yardımcısı Erling Moe, dün maçı izlerken hangi notları aldılar? Bunu bilmek tabii ki imkansız ancak ikinci yarıdaki Beşiktaş’ı beğendiklerini düşünüyorum." (Hürriyet)
'KENDİ GELECEKLERİNE KURŞUN SIKTILAR'
Turgay Demir: "Samsunspor ileri-geri iyi koşan, çok sağlam mücadele eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım. Oyuncuların beyinleriyle kalpleri çelişmediği müddetçe, bu ligde yenemeyecekleri takım yok. Böyle bir rakiple oynarken çok koşmalı ve ısırarak mücadele etmelisiniz. Oyuncu tercihleriniz de ona göre olmalı. Peki Serdar Topraktepe ve Halim Okta öyle mi yaptılar!? Nerdeee!? Bu müthiş ikili; futbol fukarası Joao Mario'yu ve gitmeyi kafasına koyduğu için her toptan kaçan Al Musrati'yi sahaya sürerek kendi geleceklerine kurşun sıktılar adeta… Yazık!.. Maçı tribünden takip eden yeni Solksjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joao'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir. Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu. Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!? Sahi neden!?" (Fotomaç)
'SOLSKJAER BU ENKAZI NASIL AYAĞA KALDIRACAK'
Bilal Meşe: "64’de Van Drongelen çift sarıdan kızarıp, takımını on kişi bırakınca, Kartal’ın iştahı üst seviyeye çıktı. Kadir Sağlam’ın ikinci sarısı bence çok ağırdı! Eksik kalan Samsunspor, Ercan ile bir pozisyon yakaladı, yine Mert gole izin vermedi. Tam tamına 32 dakika on kişi oynayan Samsunspor’u yenemiyorsanız, fırsatları golle taçlandıramıyorsanız, kaderinize razı olacaksınız! Adama sorarlar, ilk yarıda aklınız neredeydi? Ve artık top, teknik adam olarak Ole Gunnar Solskjaer’de... Meslektaşı Bronchorst’tan kalan bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak, herkes gibi ben de merak ediyorum." (Milliyet)
'BEŞİKTAŞ DEPLASMAN TAKIMI GİBİYDİ'
Murat Özbostan: "Beşiktaş, 11'e 11 oyunda kendi sahasında değil de deplasmandaki bir takım gibiydi. Ön alan baskısı yapamayan, sürekli olarak geride bekleyen durumu vardı. Immobile maçın ilk devresinin çoğunu orta yuvarlakta geçirdi. Bu da takımın ne kadar geride durduğunu gösteriyordu. Maçı tribünden izleyen Solskjaer, takımın neden bu kadar geride oynadığına şaşırmıştır. Beşiktaş'ta hızlı, topla mesafe kat edebilen bir kanat ve pivot santrfor transferi planı yapılıyor. Masuaku giderse bir de bek alınacak. Ancak hoca bu maçtan sonra belki orta sahaya da farklı bir profil isteyebilir. Samsunspor'un bir puan alarak evine dönmesi onlar adına mutluluk, Beşiktaş'ın kaybı ise siyah-beyazlılar için üzüntü vericiydi..." (Sabah)
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