Spor yazarları Beşiktaş - Samsunspor maçını yorumladı: 'Solskjaer bu enkazı nasıl ayağa kaldıracak'

'KENDİ GELECEKLERİNE KURŞUN SIKTILAR'

Turgay Demir: "Samsunspor ileri-geri iyi koşan, çok sağlam mücadele eden ve oyun disiplininden hiç kopmayan bir takım. Oyuncuların beyinleriyle kalpleri çelişmediği müddetçe, bu ligde yenemeyecekleri takım yok. Böyle bir rakiple oynarken çok koşmalı ve ısırarak mücadele etmelisiniz. Oyuncu tercihleriniz de ona göre olmalı. Peki Serdar Topraktepe ve Halim Okta öyle mi yaptılar!? Nerdeee!? Bu müthiş ikili; futbol fukarası Joao Mario'yu ve gitmeyi kafasına koyduğu için her toptan kaçan Al Musrati'yi sahaya sürerek kendi geleceklerine kurşun sıktılar adeta… Yazık!.. Maçı tribünden takip eden yeni Solksjaer, muhtemelen Gedson'a bayılmış, Joao'dan sıtkı sıyrılmış, El Musrati inşallah gider falan demiştir. Bir de şunu söylemiştir kendi kendine; bu Rashica bir kez son çizgiye indi az kaldı gol oluyordu. Peki bunu neden sürekli yapmıyor da stoperleri çalıştırır gibi ortalar yapıyor!? Sahi neden!?" (Fotomaç)