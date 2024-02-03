Eski hakemler değerlendirdi: Mauro Icardi'nin pozisyonu penaltı mı?

Yayınlanma: 03.02.2024 - 12:39

Güncelleme: 03.02.2024 - 12:41

Süper Lig'in 24. hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Samsunspor'u 2-0'lık skorla geçerek kritik 3 puanı cebine koydu. beIN Trio programının hakem yorumcuları Kaan Numanoğlu ve ekibinin görev yaptığı Samsunspor - Galatasaray maçının tartışmalı pozisyonlarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Eski hakemlerin değerlendirmeleri şu şekilde:

Galatasaray'ın ikinci golünde Torreira'nın rakibine faulü var mı?

Deniz Çoban: "Samsunsporlu oyuncu etkilenmeden önce pasını atıyor. Hakem bunu görüp faul verse kimse itiraz etmezdi. Hakem oyuncunun etkilenmediğini düşündü. Ben de öyle düşünüyorum. Hakemin kararına saygılıyım."

Bahattin Duran: "Hakemin kararına saygılıyım, VAR buna müdahale etmez. Oyuncu bundan etkilenmiyor gibi görünüyor."

Bülent Yıldırım: "Bazen iki el rakibin üzerinde olduğunda faul verilir. Bazen de verilmez. Hakem kararı buradan geliyor zaten. Ntcham pası verdikten sonra el oyuncuya geliyor. Golde bir sorun yok."

"BU POZİSYONDA PENALTI OLMAZ"

Kerem Demirbay'ın Taylan Antalyalı'ya yaptığı müdahalede penaltı gerekir mi?

Deniz Çoban: "Bu pozisyonda penaltı olmaz"

Bahattin Duran: "Temas var ama bu temas penaltıyı gerektirecek bir temas değil. Devam kararı doğru."

Bülent Yıldırım: "Temasın şiddeti önemli. Burada devam kararı doğru."

"NET PENALTI"

Galatasaray'ın Icardi ile penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Deniz Çoban: "Barış Alper'in pozisyonuna benziyor. Bu ondan çok daha net bir penaltı. O penaltıysa ki ben onun penaltı olduğunu düşünüyorum. Ona VAR müdahale etti. Buna etmedi. İki eliyle oyuncuyu kavramış, kolunu da koltuk altına sıkıştırmış. Öyle bir asılıyor ki oyuncu topa yetişemiyor. Suçlunun avukatı bile bunu Yargıtay'a götürmez. O kadar net bir penaltı."

Bahattin Duran: "Devam kararı yanlış pozisyon benim için net penaltı. Elimizde çok güzel bir kanıt var. Bir el değil iki eliyle tutuyor. Hem de çekiyor. Bunların hepsi kanıt. Buna VAR müdahalesi kesinlikle gerekirdi."

Bülent Yıldırım: "Bence de pozisyon net penaltı ve sarı kart olması gerektiğini düşünüyorum. Bu faul sportmenliğe de aykırı bir hareket."

"NET ŞEKİLDE GÖREMEDİK"

Kaan Ayhan'ın şutunda top Satka'nın eline değiyor mu, penaltı var mi?

Bahattin Duran: "Net bir şekilde göremiyorum. Elinde değdiğini hafif de olsa hissediyorum ama devam kararını kabul edeceğim."

Deniz Çoban: "Bu görüntü ile bir karar vermek çok zor. Değdiği belli olmuyor."

Bülent Yıldırım: "Elimizdeki teknoloji ile topa temas ettiğini biz de karar veremedik. Hakemin kararına saygılıyız."