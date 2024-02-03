Spor yazarları Samsunspor - Galatasaray maçını yorumladı: 'Zor deplasmanda rahat oynamayı bildi'

Yayınlanma: 03.02.2024 - 10:08

Güncelleme: 03.02.2024 - 10:08

Galatasaray, deplasmanda karşılaştığı Samsunspor'u 2-0 mağlup etti. Spor yazarları karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yazarlarının yorumları şu şekilde:

Arif Kızılyalın: "Belki çok klasikleşmiş bir laf ama, final gibi maç tanımı Samsunspor-Galatasaray randevusu için biçilmiş kaftan.Daha doğrusu ligin boyu kısaldıkça her maç final. Çünkü, şampiyonluktaki ‘tek’ rakip Fenerbahçe ile müthiş bir rekabet var. Eğer, Gordion’un düğümü gibi duran lig denklemini mayıs ayındaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde çözmek istiyorsa Sarı-Kırmızılılar her maçı kazanmalılar.

İşte Samsun maçının da bir bölümü bu havada oynandı; ilk dakikalardaki iştah ve Nelsson’un kafa golü isteğin, arzunun tezahürüydü, ki vites de küçültmediler Barış’la maçı bir anlamda kontrole aldılar. Barış’ın golü takip-güç-akıl üçlemesinin eseriydi. Elbette Kerem ve Mertens’in top kayıpları da gözden kaçmadı ilk 45’te.

2. yarının başlarında yükün Muslera’ya binmesi ve inanılmaz kurtarışları ilk yarıdaki o görüntünün kaybolması anlamına geliyordu. Sanchez de bu kez güven vermedi. Kerem-Mertens çıktıktan sonra amaç süreyi eksiltmekti. Oyuncu değişiklikleri ile biraz geriye yaslanınca altın değerinde 3 puan 19 Mayıs Stadı’nda haneye yazıldı. Ancak 2. yarıdaki görüntü ill yarım saatteki oyunla ters orantılıydı.

Hakem Numanoğlu VAR ile uyumsuzdu, Kaan Ayhan’a yapılan faulde kartını, Icardi’nin çekildiği pozisyonda penaltı yorumunu unuttu." (Cumhuriyet)

"ZOR DEPLASMANDA RAHAT OYNAMAYI BİLDİ"

Engin Kehale: "Okan Buruk, sezon içerisinde 3-5 maçın stratejisini Barış Alper’in rakip sol bekin arkasına yapacağı koşular üzerinden kurguluyor. Örneğin sezon başındaki Ljubljana maçı. Samsunspor karşısında da böyle bir strateji ile sahadaydı. Üst üste ikinci kez, zor geçecek diye öngörülen bir deplasmanı rahat oynamayı bildi Galatasaray. İcardi’nin ilk yarıda rakip ceza sahasında tek topla buluşmasında arkaya aşırdığı topu tamamlayan Nelsson, takımını öne geçirdi. Yukarıda bahsettiğim planın meyvesiyle Barış Alper, 11 dakika içinde 2 farklı üstünlüğe taşıdı Galatasaray’ı." (Hürriyet)

"VİTESİ 5'TEN 2'YE DÜŞÜRME FIRSATI BULDU"

Uğur Meleke: "Dün Samsun’da 10’uncu dakikada 2-0’ı bulunca uzun zaman sonra ilk kez vitesi 5’ten 2’ye düşürme fırsatı buldu sarı kırmızılılar. Maçın son 80 dakikasını büyük ölçüde rölantide oynadılar. Samsun’a fırsatlar verdiler ama iki gollü güvenli mesafeyi korudular. Galatasaray’ın dünkü galibiyetinde Van Drongelen’le sürekli didişmek zorunda kalmasına rağmen Barış Alper çıktı yine ön plana. Ayrıca Galatasaray’da kaybedilen topların geri kazanılmasında Davinson Sanchez ve Torreira’nın katkıları üst seviyedeydi." (Hürriyet)

"ORİJİNAL BEKSİZ GÖRDÜĞÜMÜZ SON MAÇTIR"

Burcu Kapu: "Bu Galatasaray’ı umarım orijinal beksiz gördüğümüz son maçtır. Berkan da Kaan da elinden geleni yaptılar ama Kaan’a asıl ihtiyacın olduğu yer, orta saha... Tam da söylediğim, merkezdeki boşlukları kapatmak, Torreira’ya oyun içinde nefes aldırabilmek için. Bir diğer sıkıntı da her iki oyuncunun da bekte ofansif katkısının düşük olması. İkisi de ileri çıkmakta tereddüt yaşadıkça hem Galatasaray kanatları zorlandı hem de Samsun kanatlarını çok daha rahat çıkardı." (Milliyet)