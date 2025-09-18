Eski hakemler Fenerbahçe - Alanyaspor maçını değerlendirdi: Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Trendyol Süper Lig'deki erteleme maçında Fenerbahçe ve Alanyaspor 2-2 berabere kaldı. Trio programında eski hakemler Bahattin Duran, Deniz Çoban ve Bülent Yıldırım tartışmalı pozisyonları beIN SPORTS'ta değerlendirdi.

52' Fenerbahçe'nin kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bahattin Duran: "Alanyasporlu oyuncu doğal olmayan şekilde kolunu açıyor. Aslında sahada en iyi görebilecek kişi maçın hakemi. Çok doğru bir VAR müdahalesi ile penaltı."

Deniz Çoban: "Kolun oraya kadar kalkması yüz korumak için değil. Kol omuz hizasına kadar götürmüş. Şüphe götürmez bir penaltı. Hakemin önü çok açık, net bir penaltı."

Bülent Yıldırım: "Hakemin konumu çok iyi. Neden değerlendiremedi bilmiyorum. Çok net, tartışmasız penaltı. Oyuncu yüzünü savunurken çarpan bir top değil. Video hakeme ihtiyaç kalmadan hakemin değerlendirmesini beklerim. VAR müdahalesi doğru. Hakemin açısı o kadar güzel ki en net o görür."

76' Fenerbahçe'nin attığı ikinci golde faul var mı?

Bahattin Duran: "Pozisyonda yalnızca Aliti ve En Nesyri'yi izleyince yanılırsınız. En Nesyri neden o hareketi yapıyor? Alanyasporlu Ümit, En Nesyri'yi itince En Nesyri, Aliti'ye çarptı. Pozisyon devam, gol nizami."

Deniz Çoban: "En Nesyri dengesinin bozulduğunu fark ediyor ve arkaya giderek kendini düzeltiyor. Golde faul yok."

Bülent Yıldırım: "En Nesyri'yi arkadan iten Alanyasporlu oyuncu. En Nesyri arkadan itilince Aliti'ye çarptı."

90+6' Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: "Hadergjonaj'ın Oosterwolde'ye yaptığı hareket net. Top oyunda. Topla hiç ilgili olmayan Alanyasporlu oyuncu iki eliyle Oosterwolde'yi tutmuş. VAR müdahalesi ile beraber penaltı verilmeliydi."

Deniz Çoban: "Kaleciye yapılmış bir faul yok. Net penaltı."

Bülent Yıldırım: "Hadergjonaj, Oosterwolde'ye güreş faulü yapıyor. Penaltı. Bu pozisyon net penaltı. Top oyunda. VAR müdahalesi gerekiyor."

90+6' Fenerbahçe'nin elle oynama beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bülent Yıldırım: "Güven Yalçın dikkatsiz, kendini genişleterek geldi. Mesafenin yakın olması önemli değil. Alan genişletti. Açık, net bariz bir penaltı. Yakın saniyelerde ikinci penaltı. VAR müdahalesi gerektirecek kanıtlı penaltı."

Bahattin Duran: "Çok net penaltı. Sahada da, VAR odasında da penaltı. Güven elleri açarak geldi buraya. Açık olan eliyle topu süpürüp taşıdı. Eli açık topu taşıdı. İhlal olması için olabilecek bütün hareketi yaptı. Güven, kendisi bilerek ayağıyla topla oynasa cezalandırılmazdı. Topla oynayan Cenk, Güven'in top ayağına çarptı, bilerek oynadığı anlamına gelmez. Güven'in aldığı risk, ellerinin aldığı risk cezalandırılması gereken bir penaltıydı. Sahada, sahada değilse VAR'da cezalandırılmalıydı. İkisi de net penaltı."

Deniz Çoban: "İki tane net penaltı var. İlki de ikincisi de net. İkisine de VAR müdahalesi gerekir. Birine bakarken diğerini kontrolden kaçırdı mı acaba?"