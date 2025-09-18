Spor yazarları Fenerbahçe - Alanyaspor maçını yorumladı: 'Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor'

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'de 1. hafta erteleme maçında konuk ettiği Corendon Alanyaspor ile 2-2 berabere kaldı. Spor yazarları, Fenerbahçe-Alanyaspor maçını değerlendirdi.

'MİLYONLARIN SİNİR UÇLARINI KAŞIMAK BU KADAR KOLAY MI?'

Hilmi Türkay: "F.Bahçe’de Mourinho sonrası ne değişti diye sorarsanız şu an yanıt vermek gerçekten zor. Tedesco yeni geldi, üstüne üstlük erteleme maçı olduğu için birçok yeni transferini sahaya süremedi. Alanyaspor dişli takım, hızlı oynuyorlar, 1-0 da öne geçtiler. Ancak ilk 45 dakika Sarı-Lacivertliler sahada ağır çekim bir görüntü sergiledi. Koca takımın ne yaptığını anlamadık. Sonrası Talisca çıktı sahneye ama kaçırdığı penaltıyla... Niye onun atmasında ısrar edilir şaşkınım. Islıklar, tepkiler, istifa sesleri tekrar çöktü Kadıköy’e... Tedesco, Talisca ve Szymanski’yi çıkardı, peşine Semedo ile Nesyri’nin golleri geldi. Takım hızlandı, canlandı derken... Dakika 90+3, F.Bahçe’nin kalesini koruyan İrfan Can, elindeki topu tutamıyor, maç 2-2’ye geliyor! Bu formayı giymek, milyonların sinir uçlarını kaşımak bu kadar kolay mı? Fenerbahçe’nin iyi yolda olduğunu görmek için taraftarların her maçı yürekleri ağzında izlememesi şart!" (Cumhuriyet)

'TALISCA-NESYRI İKİLİSİ FONKSİYONEL DEĞİL'

Uğur Meleke: "Pereira’nın Sporting Lizbon’da futbolu bırakmadan önce son koçu Amorim’di. Belli ki ondan çok etkilenmiş, tam zamanlı olarak çalıştığı ilk kulübü, Alanyaspor’u adeta bir Amorim takımına çevirdi. Geçen sezon 9, bu yıl 5, toplam 14 maçın hepsine 3-4-2-1 ile başladı. Aynen Amorim gibi formasyonuna aşık. Tedesco’nun oyununu da izlediğimiz ilk 180 dakikanın sonunda tarif edebiliyoruz artık. İtalyan teknik adam, Fenerbahçe’yi 4-2-2-2 oynatıyor. Dün iki santrfor Talisca-Nesyri’nin arkasında Oğuz-Szymanski başladı. Ancak özellikle iki santrforun statikliği, Alanya’nın iki bloğu arasına kimsenin girmemesi, hat kıramamaları sonucu kısır geçirdiler ilk bir saati. Tedesco eğer ligin geri kalanında da bu 4-2-2-2 formasyonunu sürdürecekse, ileri ikilisinin hareketli olması, iki hat arasına girip top alması gerek. Son iki sezondaki Dzeko gibi. Sağlıklı bir Duran bunları yapabilir. Asensio da öyle. Ancak üst üste binmiş, yüz metrekare içine sıkışmış Talisca-Nesyri ikilisi fonksiyonel değil şu an." (Hürriyet)

'KONGRE KAOSUNUN RÜZGÂRINI BİRİLERİ FIRTINAYA ÇEVİRMEYE ÇALIŞIYOR'

Gürcan Bilgiç: "Uzatma dakikaları çok tartışılacak. Topu rakibe bırakıp, skoru koruma duygusuyla gelen açık davet, defansif sakarlıkla sonuçlandı yine. İrfan Can tutacağı topu içeri attı. Kalan iki dakika, iki korner ve bitiş düdüğü öncesinde iki penaltılık pozisyon. Birini geçseniz, ötekini çalmanız lazım. Tartışılan Cihan Aydın 'oyna' dedi, VAR hakemi değerlendirmedi. Üç gün önce de çizgiyi geçen topa devreye girmediler. Kongre kaosunun rüzgârını birileri fırtınaya çevirmeye çalışıyor. Yine bir orta oyununun ortasındayız." (Sabah)

'O YEDİĞİ GOL BELKİ DE KULÜBÜNÜN KADERİNİ ETKİLEYECEK'

Serkan Akcan: "Fenerbahçe’nin son iki teknik direktörünün geldikleri günden itibaren Szymanski’ye olan hayranlıkları bir futbolcu için harika bir durum. Ne var ki, hocalarının hayran olduğu kadar Szymanski’nin kendini beğendiğini sanmıyorum. Tedesco gelir gelmez Polonyalı futbolcudan bir sağ kanat forveti yaratmaya çalışması dikkat çekici. Trabzon maçında da dün gece Alanya karşısında da Szymanski’nin sağ kenardan rakip ceza sahasına inip yarattığı tehlike yok denecek kadar azdı. Yani Polonyalı’nın Fenerbahçe’nin oyununa gözle görülür bir katkısı yok, olacak gibi de görünmüyor. Semedo ise önündeki Szymanski ile kötü bir ilk yarı geçirdi. Tedesco ikinci yarının başlarında İrfancan Kahveci’yi alıp Szymanski’yi sola çekerek hamlesini yapınca Portekizli sol bekin önü açılmış oldu. Fenerbahçe, kaleye Ederson’u aldıktan sonra İrfancan Eğribayat kafasında formayı sırtından çıkarmıştı zaten. Alanyaspor’a karşı son dakikada yediği kafa golündeki hatası inanılmazdı gerçekten. O yediği gol belki de kulübünün kaderini etkileyecek. (Fanatik)