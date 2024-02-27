Eski hakemler Galatasaray - Antalyaspor maçını yorumladı: Penaltı kararı doğru mu?

Yayınlanma: 27.02.2024 - 09:40

Güncelleme: 27.02.2024 - 10:22

Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray, Antalyaspor'u 2-1 mağlup ederken sarı-kırmızılıların lehine verilen penaltı tartışma konusu oldu.

Trio ekibi ve eski hakemler pozisyonu yorumladı:

GALATASARAY'IN KAZANDIĞI PENALTIDA VAR'IN DEVREYE GİRMESİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Bir temas var ama futbol oyunundaki temaslarda aradığımızı kriter 'Oyuncu etkilendi mi?' sorusu. Bu oyuncuyu etkilemeyecek en basit temaslardan biriydi. UEFA'nın da tabiriyle 'hafif' bir temas. VAR'ın müdahale etmesini anlayamam. Türkiye'deki VAR uygulamalarında yanlış kullanımda ilk 10'a girer. O kadar net yanlış. Penaltı verilmesi de yanlış. Oyun devam etmeliydi.

Bahattin Duran: VAR müdahalesini konuşacak hiçbir şey yok. Çok yanlış. Hiç penaltı değil, hiç değil! Mikroskopla ararsanız, Antalyasporlu oyuncunun, Tete'nin ayak ucuna temasını görürsünüz. Bizim işimiz mikroskopla aramak değil. Pozisyonda penaltı yok. Bence bu pozisyonda ofsayt da var.

Bülent Yıldırım: UEFA'ya üye ülkelere bu pozisyonu gönderin, VAR müdahalesi olması gerektiğini savunan kimseyi bulamazsınız. Bir temas var ama VAR'ın müdahale edeceği bir kanıt yok. O zaman müdahale etmeyeceksiniz. VAR müdahalesi yanlış, bana göre de pozisyon devam etmeliydi. Çok küçük temas, böyle penaltı olmaz.

Fırat Aydınus: "Sezon boyunca bu pozisyonlarına çok şahit olduk. Defans oyuncusunun zamanlama hatası var. Bu müdahalenin VAR'ın karışması için yeterli mi? Burada bir müdahale var. Hakem sahada görmüş olsaydı ve penaltıyı verseydi hakem kararı denirdi. Burada VAR, bence müdahale etmemeliydi. Net olarak darbeyi gösteren bir durum yok. Bunu hakem gördü, yorumunu yaptı ve devam ettirdi. Buna VAR karışıyorsa ilerleyen dönemlerde bunu çok baz alacağız."

Erman Toroğlu: "Aynı pozisyon, Galatasaray ceza alanı içinde olsa, VAR'daki vatandaş hakemi çağırır mıydı, ona yüreği yeter miydi, gücü yeter miydi, bu da verir miydi? Baştan sona yanlış. Yapmayın, değişmiyorsunuz! Gidin abi, gidin! Bunların alayını kovacaksın! Ayıp bu ya. Şu var, Okan Buruk, "Arkadaş bize verilen penaltı, yüzde yüz penaltı" desin ben de bundan sonraki maçlara bakayım. "Bu pozisyon penaltıydı" desin, "Bizim aleyhimize de verilirse, doğru olur" desin, diyemezler"

ANTALYA LEHİNE PENALTI VAR MI?

Deniz Çoban: Kendi arkadaşıyla çarpıştı. Penaltı yok.

Bahattin Duran: Penaltı yok.

Bülent Yıldırım: Penaltı yok.

Fırat Aydınus: "Tete'nin penaltı kazandırdığı pozisyonda VAR müdahale ediyor. VAR buna karışmıyorsa kafalarda soru işareti bırakıyorsun."

GOL İPTALİ DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Antalyasporlu oyuncu, bu topa yükselmekte gecikmiş. Rakibini bozmadan yükseliyor ve vuruyor. Gol kararının verilmesini çok daha doğru bulurum.

Bahattin Duran: Carlos Vinicius'un hafif bir itmesi var ama o itme, golü iptal etirecek derecede etki ayartmıyor. Oyuncu eli hissettiğinde kendini yere bırakıyor. Oyun devam etse, daha mutlu olurdum.

Bülent Yıldırım: Elle omuzdan basma yok, etkili tutma yok. Bu pozisyon net gol.

Fırat Aydınus: "Vinicius, ellerini futbolcunun sırtına koyuyor. Futbolcuyu ittiğini ben göremiyorum. Hakem 'bana göre futbolcu etkilendi, iptal ediyorum' diyorsa saygı duyuyorum. Ben bu pozisyonu net bir itme olarak görmüyorum. Golün verilmesi daha doğru olurdu.

Erman Toroğlu: "Doğru iptal kararı."

GALATASARAY'IN 2. GOLÜNDE OFSAYT VAR MI?

Deniz Çoban: Teknoloji bu işi çözüyor. Üzerine konuşacağımız bir şey yok. Yardımcı hakem performansları her geçen hafta geriye gidiyor.

Bahattin Duran: Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi'ne inanıyorsak, karara inanacağız. Göz ile gördüğüm, Carlos Vinicius öndeymiş gibi... Milyon dolarlık bu sistemi kullanıyorsak, sisteme güveneceğiz.

Bülent Yıldırım: Sisteme güvenmek durumundayız.

Fırat Aydınus: "Ofsaytı manuel yapıyorduk güvenilmiyor. Yarı otomatik yapıyorsun güvenilmiyor. Sen bir tarafsan, bu gözler ne görmek istiyorsa onu görür. 10 tane kameranın o fotoğrafı çekmesi, iki oyuncuyu belirleyip çizgiyi çizmesi. Bunlar otomatik geliyor hakemin önüne. Hakem sadece kontrol ediyor. Bu verilerle entegre edilip VAR odasına gidiyor, o da yayıncı kuruluşa gönderiyor. Sen polemik yaratmak istedikten sonra tam otomatik de olsa bir şey değişmez. Diğer liglerde hatalı görüntü gönderdiğine rastlanılmamış."

KÖHN'ÜN YERDE KALDIĞI POZİSYONDA PENALTI DOĞRU MU?

Deniz Çoban: Doğru karar. Sarı da çıkmalıydı.

Bahattin Duran: Penaltı.

Bülent Yıldırım: Penaltı ve sarı kart olmalıydı.

Fırat Aydınus: "Erdoğan zamanlama hatası yaptı. Köhn'ün bileğine bir müdahalesi var. Pozisyon net bir penaltı."

Erman Toroğlu: "Net penaltı."

ZAHA'NIN HAREKETİ KIRMIZI KART MI?

Deniz Çoban: Ayak kurtulmuş, o yüzden VAR'ın konusu değil. Özgür Yankaya burada doğru yaptı. Ancak kırmızı kart bu.

Bahattin Duran: Çok net bir kırmızı kart. Güray Vural'ın ayağa kalkıp yürümesi inanılmaz. Bu hareketten sonra hiç yürüyemeyebilirdi.

Bülent Yıldırım: Başlangıç, gelişme, sonuç... Kırmızı kart.

Fırat Aydınus: "Zaha topla ilerlerken yanına gelen oyuncuyu engellemek için ayağını açıyor. Açtıktan sonra tabanı rakibinin bileğine geliyor. Burada hakem kırmızı verse kimse bir şey diyemez. Ben kırmızıya daha yakınım."