Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u sahasında ağırladı.
RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri biri 12 ve 45+1. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.
SAHASINDA DEV SERİ
Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.
Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 Antalyaspor
58' KAÇTI! | Penaltı noktasında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu üst direğe nişanladı.
45' GOL | Hakem VAR kontrolünün ardından GOL kararını verdi. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi.
33' GOL | Sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski bekletmeden ortasını açtı arka direkte kendisini boşa çıkartan Sander van de Streek ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.
12' GOL | Penaltıda topun başına geçen Kerem kendi sağına doğru düzgün bir vuruşla topla kaleciyle ayrı köşelere gönderdi.
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