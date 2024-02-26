Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u sahasında ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri biri 12 ve 45+1. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.