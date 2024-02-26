Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

cumhuriyet.com.tr
26 Şubat 2024 Pazartesi, 19:18
Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Antalyaspor'u sahasında ağırladı.

RAMS Park'ta oynanan maçı Galatasaray 2-1 kazandı. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri biri 12 ve 45+1. dakikalarda Kerem Aktürkoğlu kaydetti. Antalyaspor'un tek golü 33'te Van de Streek'ten geldi.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu, 59. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviremedi.

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

SAHASINDA DEV SERİ

Ligde taraftarı önündeki son yenilgisini geçen sezon iç sahada çıktığı ilk karşılaşma olan Giresunspor maçında yaşayan sarı-kırmızılılar, sonrasındaki 31 mücadeleyi kaybetmedi. Galatasaray, iç sahadaki son 17 Süper Lig müsabakasını kazandı.

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

Karşılaşmadan dakikalar | Galatasaray 2-1 Antalyaspor

58' KAÇTI! | Penaltı noktasında topun başına geçen Kerem Aktürkoğlu topu üst direğe nişanladı.

45' GOL | Hakem VAR kontrolünün ardından GOL kararını verdi. Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'ı 2-1 öne geçirdi. 

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

33' GOL | Sol kanatta topla buluşan Jakub Kaluzinski bekletmeden ortasını açtı arka direkte kendisini boşa çıkartan Sander van de Streek ise kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Seri 31 maça çıktı: Galatasaray liderliği Kerem'le aldı!

12' GOL | Penaltıda topun başına geçen Kerem kendi sağına doğru düzgün bir vuruşla topla kaleciyle ayrı köşelere gönderdi.

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