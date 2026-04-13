Eski hakemler Galatasaray - Kocaelispor maçını yorumladı: Kocaelispor'un attığı golde ofsayt var mı?

Eski hakemler, Süper Lig'deki Galatasaray-Kocaelispor maçında Kocaelispor'un attığı golde ofsayt olup olmadığını değerlendirdi. Trio ekibi, söz konusu karşılaşmada Galatasaray ve Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonlara da değindi.

22' Kocaelispor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Torreira'nın ayağı yerde, bu bir ihlal değil benim için. Oyunun devam etmesi doğru.

Bülent Yıldırım: Torreira'nın oyuncuyu bozan hamlesi yok. Torreira'nın yere koyduğu ayağına rakip basıyor. Ayağına yapılan bir müdahale yok. Zor ve karmaşık bir pozisyon ancak ihlallik bir durum yok, devam kararı doğru.

Deniz Çoban: Aynı fikirdeyiz. Ben de penaltılık bir durum olmadığını düşünüyorum burada. Devam kararı doğru.

28' Galatasaray'ın penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Rakibin elini belinde hisseden Jakobs kendisini abartarak hakeme belli etmeye çalışmış ama burada Kocaelisporlu futbolcunun ihlal yaptığını görmüyorum, devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Küçük bir temas, ben de burada bir ihlal olduğunu düşünmüyorum.

Deniz Çoban: Devam diyorum.

59' Serdar Dursun'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?

Bahattin Duran: Bence arkada kalan Jakobs riskli bir hareket yapmış ama ben yine de şu dirseğini ve kolunu Serdar'ın sırt bölgesine koyduktan sonra bu hareketin Serdar'ı bozduğunu görmüyorum. İlk yarıda kendisine yapılan hareket kadar masum olmayabilir ama ben bunun riskli de olsa penaltı olduğunu düşünmüyorum.

Bülent Yıldırım: Niye sana katılıyorum biliyor musun? El yanda refakat ediyor. İleri doğru onu savuran bir hamle yok. Serdar topa vurduktan sonra ellerini açıyor. İtilen bir oyuncu asla böyle düşmez. İhlali göstereceğim diye böyle bir hamle yapamazsın. Etki yok, riskli hamle, gözü yanıltacak bir hamle ancak ben de burada kale vuruşu olduğunu düşünüyorum.

Deniz Çoban: Pozisyonu izlediğimde ben de aynı şeyi düşünüyorum ama farklı bir görüşe de saygı duyulacak bir pozisyon çünkü bu tamamen yoruma muhtaç.

72' Kocaelispor'un attığı golde ofsayt var mı?

Bülent Yıldırım: Pozisyonda bir ofsayt şüphem yok, gol.

Bahattin Duran: Top diğer köşeye gidiyor. Kocaelisporlu futbolcu ofsaytta olsa da benim için gol geçerli olurdu.