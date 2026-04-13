Spor yazarları Galatasaray - Kocaelispor maçını değerlendirdi: 'Dursun Özbek, Okan Buruk'la gerekli konuşmaları yapmalı'

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Galatasaray evinde Kocaelispor'la 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları, sarı-kırmızılı takımın performansını ve mücadeleyi değerlendirdi.

"EVDEKİ HESAP..."

Ebru Kılıçoğlu: Taktik mi yoksa psikoloji mi bilinmez, Galatasaray karşısında Kocaelispor, ilk yarıyı her anlamda “arkasına yaslanarak” geçiriyor… O kadar ki, Galatasaray topu alıyor rakip sahaya yerleşiyor… Öte yandan çalışkan ama sonuçsuz bir çaba bu. Zira bu baskıdan tehlike çıkmıyor. 30’da, Jakobs’un ısmarlama ortasını kafa vuruşu ile ağlara yollayan Sane’nin golü hariç… Galatasaray, ilk yarının konforu ve “Ne de olsa yenerim” düşüncesiyle çıktığı ikinci yarıda farklı bir Kocaelispor ile karşılaşıyor. Kocaelispor hem güç hem de 72’de Petkovic ile bulduğu golle skor olarak oyunu dengeliyor. Kalan sürede futbol skoru değiştirecek kalitede olmayınca, iki takım da kaderine düşen birer puan ile yetiniyor... (Cumhuriyet)

"OKAN BURUK'U JANDERSON KANDIRDI!"

Uğur Meleke: Hatırlayın, Galatasaray Trabzon önünde orta sahayı tamamen kaybetmişti. Göztepe ikinci yarısında da orta saha kevgire dönmüştü ama Janderson topu iki metreden kaleye yollayıp skoru 2-2’ye taşıyamadığı için çok konuşulmadı bu problem. Bir bakıma Janderson’un boş kaleye atamaması yanılttı sarı-kırmızılıları. Galatasaray orta sahasının ikinci yarılardaki düşüşü Kocaeli önünde de sürdü dün. Zaten orta sahanın kaybedildiği ikinci yarıda Buruk’un değişiklikleriyle daha da arttı bence problem. Kocaeli ikinci devredeki oyunuyla hak ederek kazandı dün 1 puanı. (Hürriyet)

"GALATASARAY CEPTEN YİYOR"

Osman Şenher: Bu futbolla bundan sonraki maçlarında teknik direktör Okan Buruk’un çok başı ağrıyacak. Benim en çok üzüldüğüm, 50 bin taraftar saatler önce stada gelmişler. Onlar takımlarını coşturmak istiyorlar, fakat ortaya konan futbol maalesef taraftarı bile motive olmaktan uzaklaştırıyor. Takımda evet santrfor yok ama ne olursa olsun, milli takımlara 18 futbolcu gönderiyorsan daha iyi oynayacaksın. Bilemiyorum oyuncuların maç öncesi beyanatları, hırslı konuşmaları, beklentiyi çok yukarı çekmişti ama herkes hayal kırıklığına uğradı. İlerleyen haftalar için de tüm camiayı tedirginlik sardı. Bunun sebebini bizler bilemiyoruz. Okan hoca Kemerburgaz’a kapanacak, öyle veya böyle ne problem varsa halledecek. “Osimhen yoksa Galatasaray da yok” lafını kabul etmiyorum. (Milliyet)

"SINIRA GELDİ!"

Cem Dizdar: İkinci devre de aynı ağır aksaklıkta ilerleyip dururken, durum dakika dakika değişmeye başladı. Maçı hatırlayan Kocaeli kendi solundan başlattığı 7 paslı hücumu sağ kanada taşıyıp golü bulunca iklim bir anda değişti. Şaşkın Galatasaray oyundan düşünce deplasman takımı iyiden iyiye akışa geçti. Hatta direğe takılmasalar öne bile geçebilirlerdi, olmadı ve Fenerbahçe ile puan farkı 2’ye indi. Yani kaç sezondur bir kaç kez gelinen ‘tek maç’ sınırına bir kez daha geldiler. ‘Osimhen’siz Galatasaray için işlerin iyi ilerlemediği aşikar ama durum aynı zamanda Okan Buruk için de ayrı bir başlığı açtıracak sanki. (Fanatik)

"BAŞKAN, BURUK’LA GÖRÜŞMELİ"

Levent Tüzemen: Okan hoca öyle bir zihinsel dağınıklık yaşıyor ki takımına ve oyuna odaklanacağına rakipleri ile uğraşmayı kendine hedef olarak kabul ediyor. Liverpool'a karşı İstanbul'daki iki maçta 1-0'lık skoru koruyabilecek oyunu sergileyen bir Galatasaray, hocasının dağınıklığı nedeniyle Kocaeli önünde 1-0 öne geçmesine rağmen skoru maalesef koruyamadı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Okan Buruk'u karşısına alıp gerekli konuşmaları yapmalı. Eğer zihinsel olarak hazır değilse çözüm üretmeli. (Sabah)