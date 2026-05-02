Eski hakemler Gaziantep FK - Beşiktaş maçını değerlendirdi: İptal edilen gol ve penaltı için kararlar doğru mu?

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup etti. Beşiktaş'ın kazandığı penaltı, Gaziantep FK'nin VAR'dan iptal edilen golü ve penaltı beklediği iki pozisyon eski hakemler Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından yorumlandı. İşte beIN Sports'ta yayınlanan Trio programında tartışmalı pozisyonlar hakkında yapılan değerlendirmeler.

21. dakikada Beşiktaş'ın kazandığı penaltıda karar doğru mu?

Bülent Yıldırım: O kadar net bir penaltıydı ki hakem de anında düdüğünü çalabildi. Bariz, açık bir penaltı. Burada bütün penaltının sorumluluğu ve vebali çok dikkatsiz bir şekilde topa müdahale eden kaleci Zafer'den kaynaklanıyor. Bu topa nasıl çıkılır inceleyip kendisi bir daha değerlendirsin.

Bahattin Duran: Çok net bir penaltı. Kart olmaz. Açı daralıyor ve sağ ayağının dışıyla topu dışarıya doğru alıyor. Açı da daraldığı için bariz gol şansı olmamasını ve hakemin o şekilde değerlendirmesini doğru buluyorum. Hakem çok hızlı reaksiyon verip, anında penaltı düdüğünü çalmasını da çok doğru buluyorum. Tebrik ederim.

Deniz Çoban: Penaltıda şüphe yok. Oyunun yönü kaleden uzaklaşıyor fakat kalenin boş olması nedeniyle düşmese gol yapabilir de. Sarı karta daha yakınım.

24. dakikada Beşiktaş ceza sahası içinde Djalo'nun topa elle müdahalesi var mı?

Bahattin Duran: Beşiktaşlı oyuncunun eline geliyor top ama elleri ihlali gerektirecek bir konumda değil, vücudunun normal akışında. Vücudunun genişlemesi söz konusu değil, mümkün olabildiğince doğal konumda. Bu haliye devam kararı doğru.

Bülent Yıldırım: Doğal konumda. Defans oyuncusu için bu beklenmedik bir top çünkü çok kısa bir mesafeden geliyor ve doğal konumdaki koluna çarpıyor. Hakem de açı olarak kendini gayet iyi ayarlamış.

Deniz Çoban: 3 kişinin arasındaki bir top sekerek geliyor, savunma oyuncusu bu topu beklemiyor ve o anda top bir anda eliyle buluşuyor. Oyuncu topu hiç görmüyor bile.

31. dakikada Camara'nın gördüğü sarı kartta karar ne olmalıydı?

Bahattin Duran: Her iki oyuncu da top odaklı. Camara topa yakın ama yanındaki Beşiktaşlı oyuncunun ayağının orada olduğunu görüyor. Bu artık benim için kazara bir basma değil. Kontrolsüz basma, sarı kart. Daha fazlasını düşünmem

Bülent Yıldırım: Tamamen topla oynama niyetinde her iki oyuncu da. Neredeyse kazara basma bu. Buradan en fazla kontrolsüz faul çıkartırım. Güç transferi yok, kötü niyeti yok. Hakem sarı kart takdir etmiş, ben de saygı duyarım.

Deniz Çoban: Pozisyonun şekli ve bastığı yer itibariyle ve güç transferinin ne kadar gerçekleştiğine bakarsak ben de kontrolsüz sınırında kaldığını düşünüyorum.

68. dakikada Beşiktaş ceza sahasındaki pozisyonda elle müdahale var mı?

Bülent Yıldırım: Havada geriye doğru uzanmış bir el ve topa temas etmiş görünüyor bir açıdan ama diğer açıdan teğet bile değil, çok uzaktan geçiyor. Devam kararı doğru.

Bahattin Duran: Biraz önce o açıyı gösterdikten sonra zaten kimsenin farklı bir fikri olamaz.

88. dakikada Gaziantep FK'nin iptal edilen golünde karar doğru mu?

Bahattin Duran: Oyuncunun doğal konumdaki eline geliyor. Eğer bir oyuncu top kendisi tarafından ağlara gitmeden önce, o top kazara bile eline gelirse doğal konumda olsa bile gol iptal edilir. Topun ele temasını gördüğü için VAR, izlemeye davet etmeden golü hakemi iptal ettirebilir.

Bülent Yıldırım: Kurallara göre gol iptal kararı doğru.