Cumhuriyet Gazetesi Logo
Nihat Kahveci'den Beşiktaşlı futbolcuya sert tepki: 'Hayatımda böylesini yaşamadım'

2.05.2026 09:37:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Süper Lig'in 32. haftasında Beşiktaş deplasmanda Gaziantep FK'yı 2-0 mağlup etti. Eski futbolcu ve spor yorumcusu Nihat Kahveci karşılaşmayı değerlendirdi.

Spor yorumcusu ve eski futbolcu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın Gaziantep FK'yi 2 golle geçtiği maçı değerlendirdi. Kahveci, siyah-beyazlılarda Olaitan'ın performansıyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede bulundu. 

Kahveci'nin Kontraspor YouTube kanalında yaptığı açıklamalar şöyle:

"Olaitan topu aldı, geriye Felix'e verdi sorun yok. Olaitan topu aldı, Yasin'e verdi geriye sorun yok. Ama Olaitan önünde Cengiz'e, Mustafa'ya, Jota'ya verdi... Sorun! Bir santim öne oynadığı her topu bir oyuncu kaybeder mi ya! Bakın arkadaşlar biz bunu bir önceki maçlarda da konuştuk Olaitan'la ilgili. 3. bölgede son pas tercihleri, şutları, girdiği pozisyonları değerlendirse başka bir oyuncudan bahsederiz.

Bugünkü Olaitan'ın pas kayıpları... Ben hayatımda böylesini yaşamadım. Bir santim ileriye oynadığı özellikle ilk yarı, 10 pasın 9'unu kaybeder mi ya bir oyuncu!"

İlgili Konular: #beşiktaş #gaziantep fk #nihat kahveci #Junior Olaitan

