Spor yazarları Gaziantep FK - Beşiktaş maçını yorumladı: 'Boşa geçen bir sezon olmaması için...'

Spor yazarları, Beşiktaş'ın Süper Lig'in 32. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 2-0 mağlup ettiği karşılaşmayı yorumladı.

'BOŞA GEÇEN BİR SEZON OLMAMASI İÇİN...'

Güntekin Onay: "Siyah beyazlı takımda 2 maçtır 11’de başlayan 19 yaşındaki Taylan Bulut, ilk geldiği dönemle kıyaslayınca bir hayli aşama kaydetmiş görünüyor. Dün Beşiktaş açısından en önemli olan az süre alan futbolcuların performanslarıydı. Ancak tabii ki akıllar doğal olarak salı akşamı oynanacak Konyaspor kupa maçında. Beşiktaş için boşa geçen bir sezon olmaması için Ziraat Türkiye Kupası’nı kazanmak çok önemli. Şartlar ne olursa olsun ligde de kazanarak devam etmek değerli. Çünkü kazanmak bir alışkanlıktır." (Hürriyet)

'‘AS TAKIM’IN DİNLENDİRİLMİŞ OLMASI AKILCI BİR SEÇENEK GİBİ DURUYOR'

Cem Dizdar: "Lig için ’ununu elemiş eleğini asmış’ iki takımın maçında ilk yarıda Beşiktaş’ın biri penaltıdan attığı iki gol dışında futbol adına aman aman bir şey olmadı. Birkaç cılız hücum girişimi bir kaç şut denemesi o kadar... Elbette sahaya sürülen kadroya bakıldığında sezonun son şansı olan Türkiye Kupası’ndaki Konya maçı için ‘as takım’ın dinlendirilmiş (saklanmış) olması akılcı bir seçenek gibi duruyor. Ancak diğer yanda Beşiktaş’ın ‘geleceği kurma’ iddiası var ki, o açıdan bakıldığında da durum hayli şaşırtıcı! Sezon başı kamplarındaki hazırlık maçlarında oyuncu deneyen bir tavır içinde sanki teknik ekip. Sahadaki oyuncuları ve takım davranışını birlikte düşününce bunca zaman birlikte çalışılan ya da devre arası takıma dahil edilen oyunculardaki gelişme/geliştirilme eğrilerindeki düşüklük tedirgin edici görünüyor." (Fanatik)

'DJALO GÜNÜNDE OLMASA BU SONUÇ DAHA FARKLI OLURDU'

Fatih Doğan: "Beşiktaş, Gaziantep deplasmanına Sergen Yalçın'ın kâğıt üzerinde riskli diyebileceğimiz keskin rotasyonuyla çıktı. Maçın ilk yarısı net bir çelişki vardı. Oyun ortada, tempo tartışılır, ama skor netti. Beşiktaş, Jota Silva farkıyla ilk yarıyı 2-0 önde kapattı. Ancak Beşiktaş alıştığı ritmi bulamadı; oyun kopuk, tempo düşük, organizasyon zayıftı. Gaziantep daha istekliydi, oyuna daha fazla dokundu. Jota Silva'nın önde oynayıp penaltı da alan yüksek performansını görenler, teknik ve hızlı Jota'dan yeteri kadar verim alınmadığını sorgular, "Cengiz'e verilen şansın yarısı Jota Silva'ya verilse neler olurdu?" sorusunu sorardı. Futbolda bazen plan değil, an belirler. Jota Silva bir penaltı kazandırdı ve tüm dengeyi değiştirdi. Beşiktaş az üretti ama maksimum verim aldı. Gaziantep'in ilk 65 dakikada 3'ü Bayo'nun gittiği, 4 net pozisyon üretti ki her şeyi değiştirebilirdi. Kaçan üç net pozisyonda Uduokhai'nin hataları dikkat çekti. Stoperde Djalo gününde olmasa bu sonuç daha farklı olurdu." (Sabah)

'ARTIK HEDEF, KUPADAKİ KONYASPOR MAÇI'

Ercan Taner: "Üstünde Beşiktaş forması ile maça başlıyorsan, yedek oyuncu olarak düşünülsen bile sonuna kadar o formanın hakkını vermelisin. 25 dakika çok iyi bir oyun izledik rotasyonlu kadrodan. İkinci yarıda Beşiktaş savunmasının arkasına atılan toplar çok tehlikeli olmaya başlamıştı. Orta saha iyice etkisini kaybedince, Gaziantep’in girdiği gol pozisyonları Ersin’i zor durumda bırakıyordu. Beşiktaş santrforu Mustafa, forvet bölgesinde hiç top tutamadığı için hemen atağa çıkıyordu ev sahibi. Toure, Oh ve Cerny girince oyunda dengeyi biraz sağlamıştı Beşiktaş. Son bölümlerde artık maçın bir an önce bitmesini bekleyen bir Beşiktaş izledik. Artık hedef, kupadaki Konyaspor maçı." (Sözcü)