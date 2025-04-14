Eski hakemler Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: 'Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı'
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Sivasspor'u 3-1 mağlup ettiği maçı değerlendirdi.
Süper Lig'in 31. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti.
Karşılaşmanın tartışmalı pozisyonları yayıncı kuruluşta ekranlara gelen Trio programında değerlendirildi.
İşte eski hakemlerin pozisyonlarla ilgili görüşleri:
CHARISIS'IN SARI KARTINDA KARAR DOĞRU MU?
- Deniz Çoban: "Sarı kart gereksiz."
- Bahattin Duran: "Hatalı demeyeceğim ama hakem kararı, saygı duyacağım. Göstermese daha doğru olurdu."
- Bülent Yıldırım: "Sadece dikkatsiz faul. Bence sarı kart kulllanmamayı tercih etse daha doğru olurdu"
SKRINIAR'IN MANAJ'A FAULÜNÜN ARDINDAN KART GEREKİR Mİ?
- Bahattin Duran: "Skriniar'a sarı kart gösterilebilir. Faul ve sarı kart."
- Deniz Çoban: "Faul ve sarı kart."
- Bülent Yıldırım: "Faul ve sarı kart. Umut vaad eden atağın engellenmesi..."
FENERBAHÇE'NİN GOLÜNDEN (TALISCA-FRİKİK) ÖNCE FAUL VAR MI?
- Deniz Çoban: "Camara, sol ayağıyla düşürdü. Faule şüphe yok."
- Bahattin Duran: "Camara'nın topla oynama niyeti ve şansı yok. Hem sol ayağıyla hem beliyle Talisca'yı düşürdü. Net faul."
- Bülent Yıldırım: "Net faul."
FENERBAHÇE'DE MERT MÜLDÜR'ÜN PENALTI BEKLEDİĞİ POZİSYONDA DEVAM KARARI DOĞRU MU?
- Deniz Çoban: "Penaltıyı tartışmam. Buna VAR karışır mı karışmaz mı? Şüphe götürmeyen bir penaltı. Mert iyi niyetle devam etmek istedi, Charisis diziyle Mert'i indirdi. Mert topu kurtardı, buradan nasıl geçecek, biri izah etsin. Mert penaltı almaya gitmedi. Açık, bariz, net, tartışmasız penaltı. Hakem iyi yerden bakarken penaltıyı vermesi lazım."
- Bahattin Duran: "Mert iyi niyetle devam etmeye çalıştı. Penaltı bu. Mert topu sol ayağıyla çekip sağ ayağıyla gitti, Charisis ayağını genişletti, topla da oynayamadı. Mert'in geçiş yönünde durdu, sol dize net temas var, Mert iyi niyetiyle geçmeye çalıştı. Bu penaltı."
- Bülent Yıldırım: "Hiç tartışmaya gerek yok. Mert topu sağa çekti, Charisis diziyle vurdu. Penaltıda hiçbir şüphe yok. Net ve açık bir penaltı."
MERT MÜLDÜR'ÜN GÖRDÜĞÜ SARI KART DOĞRU MU?
- Bahattin Duran: "Mert ayağa bastı kontrolsüz şekilde, sarı kart doğru."
- Deniz Çoban: "Net sarı kart."
- Bülent Yıldırım: "Kontrolsüz faul, açık ihlal, sarı kart doğru."
MAXIMIN'E YAPILAN MÜDAHALE SONRASI DEVAM KARARI DOĞRU MU?
- Bahattin Duran: "Bu hareket faul."
- Deniz Çoban: "Kritik noktada faul verilmeliydi."
- Bülent Yıldırım: "Açık bir faul, kaçmış."
SİVASSPOR'DA RADAKOVIC'E GÖSTERİLEN KIRMIZI KARTTA KARAR DOĞRU MU?
- Deniz Çoban: "Net kırmızı kart. Şüphe yok. Bariz gol şansının önlenmesi. Bu içeride de olsa penaltı ve kırmızı kart."
- Bahattin Duran: "Çok net kırmızı kart."
- Bülent Yıldırım: "Rakibi çekti, indirdi. Kırmızı kart doğru. Burada top için bir mücadele yapmazken ceza alanı içinde de dışında da kırmızı kart. Bariz gol şansının kriterleri var."
Etiketler: #fenerbahçe #hakem #Sivasspor
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