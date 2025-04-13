Fenerbahçe cephesinden Galatasaray sözleri: 'Düşünmesi gereken karşı taraf'

Yayınlanma: 13.04.2025 - 22:08

Güncelleme: 13.04.2025 - 22:08

Trendyol Süper Lig'de lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, 31. hafta mücadelesinde Sivasspor'a konuk oldu. Mücadele 3-1 Fenerbahçe lehine sona erdi.

Maçın ardından Fenerbahçe Yöneticisi Hulusi Belgü açıklamalarda bulundu.

İşte dikkat çeken açıklamalardan satırbaşları;

"Sivas doğumluyum. Kalbimizde Fenerbahçe aşkı var, o bambaşka. Hakikaten bu soğuk havada her iki takımın sporcularına teşekkür etmek lazım, canla başla oynadılar. Fenerbahçe iyi gidiyor. Zor bir deplasmandı bence. Sivasspor canla başla oynadı. 3-1'lik galibiyeti taraftarımıza hediye ediyoruz.

Taraftarımız çok net şekilde gördü. Fenerbahçe elinden geleni yapıyor. 11 puan geriden geldik biz. 3 puan kaldı aramızda. Artık düşünmesi gereken karşı taraf. 7 maçta biz galibiyet serimizi devam ettireceğiz. Rakip takımın puan kaybetmesini bekleyeceğiz. Taraftarımızın, bizim istediğimiz gibi olur inşallah. Şampiyonluk için hep beraber elimizden geleni yapacağız.

Samsunspor - Galatasaray maçını hepimiz seyrettik. Biz puan hesapları yaparken, Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk.

Hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum. Yabancı VAR geldikten sonra ne olduğunu gördük. Bu düzen bir şekilde devam edecek. Yabancı VAR ile daha adil sonuçlar alındığını görüyoruz. Bunun devam etmesini istiyoruz.

"SAMSUN'DA NE OLDUĞUNU GÖRDÜK"

Galatasaray ile maçları aynı gün ve aynı saatte oynamak TFF'nin takdiridir. Saygıyla karşılarız. Galatasaray'ın Trabzonspor maçı zor. Takım ismi vermek doğru olmaz. Samsun maçında nasıl Futbol oynandığını hepimiz gördük."