Zorlu deplasmanda hata yapmadı... Fenerbahçe, Sivas'ta yıldızlarıyla kazandı! Sivasspor 1-3 Fenerbahçe

Yayınlanma: 13.04.2025 - 18:05

Güncelleme: 13.04.2025 - 20:56

Süper Lig'de 2024/25 sezonunun 31. haftasında heyecan devam ediyor. Şampiyonluk yarışında lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe, deplasmanda Sivasspor'la karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe mücadeleyi 3-1 kazandı. 42. dakikada Anderson Talisca frikik vuruşuyla takımını öne geçirdi. 47. dakikada Tadic farkı ikiye çıkardı.

57. dakikada Efkan Bekiroğlu uzak mesafeden sert şutunda Livakovic'i avladı. Maçın 90. dakikasında Tadic uzak mesafeden ayak içi vuruşundaki golüyle skoru tayin etti.

Sivasspor'da Radakovic, 85. dakikada yaptığı faulde son adam olduğu gerekçesiyle kırmızı kart gördü.

TALISCA; ALEX'TEN SONRA İLKİ BAŞARDI

Anderson Talisca, Alex de Souza'dan sonra Fenerbahçe formasıyla Sivasspor'a frikik golü atan ilk oyuncu oldu.

FENERBAHÇE TAKİBE DEVAM EDİYOR

Bu sonuçla birlikte Fenerbahçe, 71 puana yükseldi ve 74 puanlı lider Galatasaray'ı takibini sürdürdü.

Fenerbahçe gelecek hafta sahasında Kayserispor'u konuk edecek. Lider Galatasaray ise aynı haftada sahasında Bodrumspor ile karşılaşacak.

Karşılaşmadan dakikalar | Sivasspor 1-3 Fenerbahçe

93' Paslaşılarak kullanılan köşe vuruşunda Tolga'nın ceza sahasına açtığı ortaya arka direkte Poungouras kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin yanından dışarı gitti.

90' GOL | Oğuz Aydın, sol kanattan ceza yayı gerisinde bulunan Dusan Tadic'e yerden pasını verdi. Tadic'in sol ayak içiyle yaptığı sert ve düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu.

89' Fenerbahçe'de Anderson Talisca yerine Djiku oyuna dahil oldu.

88' Talisca'nın kullandığı serbest vuruşta Ali Şaşal, soluna uzanarak topu kurtardı.

85' KIRMIZI KART | Szymanski'nin orta alandan savunma arkasına hareketlenen En Nesyri'ye verdiği derin pasta ceza sahasının hemen dışında Radakovic'in müdahalesi sonrasında En Nesyri yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi Yasin Kol, Radakovic'e kırmızı kart gösterdi.

83' Sivasspor'da Samuel Moutoussamy'nin yerine Veljko Simic oyuna dahil oldu.

82' Fenerbahçe'de Saint Maximin ve Edin Dzeko'nun yerlerine En Nesyri ile Oğuz Aydın oyuna dahil oldu.

81' AZ FARKLA DIŞARDA! Kullanılan köşe vuruşunda arka direkte Manaj, vuruşunu yaptı. top direğin yanından dışarı çıktı.

80' HARİKA VURDU! Efkan'ın kullandığı serbest vuruşta Livakovic, topu dışarı çeldi. Sivasspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

78' Çağlar Söyüncü, ceza yayının sağında Rey Manaj'a faul yaptı. Sivasspor, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

75' Osayi Samuel, orta alanın sol tarafında Bekir Böke'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

73' Dzeko, ceza yayının solundan sol ayağıyla şutunu çekti. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

68' Szymanski, ceza sahası solundan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirmek istedi ancak savunmada bir kez daha Radakovic araya girerek topu dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

65' Saint Maximin, ceza yayı gerisinden sağ ayak üstüyle şutunu çekti. Meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

64' Saint Maximin, sol kanattan topu taşıyarak ceza yayında bulunan Edin Dzeko'ya yerden pasını aktardı. Dzeko'nun sağ ayak içiyle yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

61' Saint Maximin, orta alandan topu sürerek ceza sahasının soluna koşu yapan Talisca'ya yerden pasını verdi. Talisca, bekletmeden kale sahasında bulunan Dzeko'ya yerden çevirdi ancak savunmada Radakovic araya girerek topu karşıladı ve dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

59' Szymanski'nin kullandığı serbest vuruşta Çağlar, ceza sahasında kafa vuruşunu yaptı. Meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

57' GOL | Efkan Bekiroğlu, orta alanın solundan topu kaleye doğru sürerek ceza yayının gerilerinden sağ ayak üstüyle harika bir şut çekti ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

55' Mert Müldür, orta alanın solunda Charisis'e yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

52' İYİ VURAMADI! Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde dışarı gitti.

50' Rey Manaj, ceza yayında Skriniar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

49' Saint Maximin, ceza yayından savunma arkasına derin bir top gönderdi. Savunmadan seken top Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko'nun bekletmeden yaptığı vuruş kalenin üstünden dışarı gitti.

47' GOL | Szymanski, ceza sahası solundan çizgiye inerek kale sahasına yerden çevirdi. Kaleci Ali Şaşal'dan seken top, Dzeko'nun önünde kaldı. Dzeko, altı pasta bulunan Tadic'e yerden pasını verdi. Tadic, boş kaleye yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

42' GOL | Anderson Talisca, sol ayak içiyle serbest vuruştan meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

40' Talisca, ceza yayında Camara'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Fenerbahçe, tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kullanacak.

39' Efkan Bekiroğlu, sağ kanattan çizgiye inerek ceza sahasında ortaladı. Meşin yuvarlak Livakovic'in ellerinde kaldı.

32' Rey Manaj'ın kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı gitti.

29' TEHLİKELİ ATAK! Bekir Böke, orta alanın sağında üç Fenerbahçeli futbolcudan sıyrılıp ceza yayına kadar topu sürdü. Sağ ayak içiyle çektiği şut Livakovic'ten döndü. Seken top Murat Paluli'nin önüne geldi. Murat'ın sağ ayak üstüyle çektiği şutta meşin yuvarlak Livakovic'te kaldı.

27' Charisis, orta alanda Talisca'ya yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

26' Kullanılan köşe vuruşunda Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı.

25' Talisca, ceza yayının gerisinden savunma arkasına sarkan Dzeko'ya derin bir top gönderdi. Camara araya girerek dışarı gönderdi. Fenerbahçe, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' Tolga'nın orta alandan ceza sahasına yüksek gönderdiği top, kaleci Livakovic'te kaldı.

21' Kullanılan köşe vuruşunda Sivasspor savunması topu uzaklaştırdı ve tehlikeyi önledi.

20' Fred'in orta alandan ceza sahasına yükselttiği itopta Camara kalecisine dönmek istedi ancak top dışarı çıktı. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

19' Edin Dzeko, ceza sahası solundan kale sahasına yerden çevirdi. Tadic'in bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak Tolga'dan geri döndü.

15' BİR KAFA! Tadic'in sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada Talisca, kafa vuruşunu yaptı. Ali Şaşal, topu dışarı çeldi. Fenerbahçe, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

9' Osayi Samuel, sağ kanattan çizgiye inerek kale sahasına ortaladı. Meşin yuvarlak Ali Şaşal'da kaldı.

7' Fred'in orta alandan sol kanattan bulunan Saint Maximin'e gönderdiği uzun top doğrudan dışarı çıktı. Sivasspor, kale vuruşu kullanacak.

5' TEHLİKELİ ATAK! Kullanılan serbest vuruşta ceza sahası içinde Rey Manaj, kafa vuruşunu yaptı. Livakovic, sağına uzanarak topu harkika çıkardı. Sonrasında Fenerbahçe savunması topu tehlikeli bölgeden uzaklaştırdı.

4' Rey Manaj, ceza yayının gerilerinde Çağlar'ın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Sivasspor, serbest vuruş kullanacak.

3' Fred, orta alandan rakip kaleye hareketlenen Edin Dzeko'ya derin bir top gönderdi ancak meşin yuarlak kaleci Ali Şaşal'da kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı