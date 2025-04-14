Spor yazarları Sivasspor - Fenerbahçe maçını yorumladı: 'Ağır çekim bir galibiyet aldı'
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Sivasspor'u 3-1 mağlup etti Spor yazarları, Sivasspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi.
"LİVAKOVİC FARKI"
Hilmi Türkay: "Futbolda bazen şans yanınızda olmalı. Sivas-Fenerbahçe mücadelesinin ilk 45 dakikasına bakıyorum ev sahibi sahaya hakim. Oynuyor iyi mücadele ediyor. Buna ilave olarak girdikleri 4 net gollük pozisyonları var. Buradan izleyenlere soruyorum. Livakovic devleşmese skor ne olurdu? F.Bahçe ne yapmak istiyordu çözemedim. Bu kadar kötü oynamasını açıkçası kabullenemiyorum. Talisca’nın o muhteşem frikiği gole dönüşmese başka olumlu gelişmesi yok. Olacak iş değil. İkinci yarıyla beraber F.Bahçe kıpırdar göründü. Topla daha haşır neşir oldu. Önce attı sonra yedi ama Sivasspor oyuna başladığı gibi değildi. F.Bahçe zoru başardı. Üç puanın altındaki imza bana göre tartışmasız kaleci Livakovic’in olmalı." (Cumhuriyet)
"MOURİNHO'NUN SAMANDIRA KLASÖRLERİ"
Uğur Meleke: "Mourinho, belli ki Trabzon maçı ikinci yarısındaki oyundan memnun kalmış. Dün de (sadece sakat Amrabat yerine Çağlar’ı koyarak) Trabzon ikinci devre 11’i ve 4-2-3-1 formasyonuyla çıktı Sivas maçına. Portekizli Hoca maç öncesi formasyon tercihi sorusuna küçümseyici bir yanıt verdi ama kendisinin sanki Samandıra’da 4-2-3-1 ve 3-5-2 için ayrı klasörleri var gibi! Eğer 3’lü savunma oynuyorsa kanat bek olarak Kostic-Oğuz’u kullanıyor, dörtlü defansta bu ikiliyi tercih etmiyor. Yine 4-2-3-1’de Maximin’i tercih ediyor, 3-5-2’de onu kullanmıyordu. Yusuf da 3-5-2’de gözdeydi. Dün 4-2-3- 1’de Çağlar’ı tercih etti ve Çağlar da her zamanki gibi çok fazla geriye kaçarak defalarca fırsat tanıdı Sivaslı forvetlere." (Hürriyet)
"AĞIR ÇEKİM BİR GALİBİYET ALDI"
Ömer Üründül: "Mourinho'yu anlamam gerçekten mümkün değil. Kümede kalma mücadelesi veren bir takım ile deplasmanda oynuyorsun, sahaya çıkan ilk 11'de fiziksel sıkıntıları olan 3 oyuncu bir arada! Tadic, Dzeko ve Talisca…
Mourinho'ya sormak istiyorum; Kostic niye hiç yok? Oğuz-En Nesyri niye son 10 dakikada giriyor? İrfan Can neden hiç belli bir bölüm olsa da düşünülmüyor? Dün gece fizik açıdan eleştirdiğim iki kişi 3 gol attı. Ama bu her şey doğru yapıldı demek değildir! Bana göre Mourinho'nun bu anlayışı ile F.Bahçe'nin son 7 maçta hiçbir tane garantisi yok. Nedeni de şu; dünya futbolu atletizme dönmüş, Mourinho ise kadro tercihleri ile ağır çekim oynatıyor." (Sabah)
"TALİSCA MEVSİMİ"
Serkan Akcan: "Fenerbahçe, devre arasında Talisca’yı aldığında Beşiktaş’tan gittiği günden 7 yaş daha yaşlanmış, iki aydır resmi maç oynamamıştı. Ne var ki, Fenerbahçe’deki ilk bir ayının iyi geçtiğini söylemek de zor. Brezilyalı forvet, geçen hafta Trabzon maçını tek başına domine ettikten sonra dün gece de Sivas deplasmanında Mourinho’nun kurtarıcısı oldu.
Gol beklentisinin sıfırlarda gezdiği, pozisyonun mumla arandığı maçta frikikten yine jeneriklik bir gol atarak Fenerbahçe’yi şampiyonluk yarışında tutmayı başardı. Zaten Talisca, bu günler için yaşıyor, kritik virajlarda güvenli liman olmayı seviyor, zor maçları tek başına kazandırmaktan hoşlanıyor. Fenerbahçe’de mevsimi bahara çeviren, işleri yoluna koyan adam olmayı yetenekleriyle başardı Brezilyalı yıldız." (Fanatik)
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