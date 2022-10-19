Eski hakemlerden MHK'ye atama tepkisi!
Eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Çoban, Merkez Hakem Kurulu tarafından Süper Lig'de 11. haftanın hakemlerinin açıklanması sonrası yaptıkları paylaşımlarla gündem oldu.
Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig'de 11. haftada oynanacak maçların hakemlerini açıklamasının ardından eski hakemler Fırat Aydınus ve Deniz Çoban dikkat çeken paylaşımlarda bulundu.
Hakemlerin açıklanmasının ardından Twitter hesabından paylaşımda bulunan Fırat Aydınus, "Büyük risk!" şeklinde bir tweet atarken, Aydınus'un attığı tweeti alıntılayan Deniz Çoban "Zorbay Küçük?" şeklindeki yanıtıyla gündem oldu.
MHK'dan yapılan açıklamada 11. haftada oynanacak ve zirveyi yakından ilgilendiren Fenerbahçe - Başakşehir mücadelesini Zorbay Küçük'ün yöneteceği açıklanmıştı.
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