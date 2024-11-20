Eski hocasından Kerem Aktürkoğlu açıklaması: 'Devre arasında transfer olur'

Yayınlanma: 20.11.2024 - 16:00

Güncelleme: 20.11.2024 - 16:00

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta deplasmanda Altay'ı 5-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturan Sarıyer'de teknik direktör Mustafa Sarıgül, Radyospor'a açıklamalarda bulundu.

Benfica forması giyen milli futbolcu Kerem Aktürkoğlu ile Erzincanspor'da birlikte çalışan Sarıgül, 26 yaşındaki futbolcunun devre arasında başka bir takıma transfer olacağını söyledi.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER OLUR"

Mustafa Sarıgül, açıklamasında, "Kerem Aktürkoğlu'nu Başakşehir'e kazandırdığımız dönemde Edin Visca ve Doka'nın alternatifi olarak belirledik ve planlamamızı da hep o şekilde yaptık. Kerem, Başakşehir'den sonra Bodrumspor ve Erzincanspor'da forma giydi. Kerem'le Erzincanspor'da çalıştık. O dönem 21 gole katkı sundu ve şampiyon olduk. Kerem, Erzincanspor'dan Galatasaray'a giderken kafamızdaki tek soru işareti fiziksel anlamda yeterliliğiydi. O süreci de çok çabuk atlattı ve başarılı da oldu. Kerem, Benfica'da çok iyi gidiyor. Ne yazık ki çocuklarımıza sahip çıkmıyoruz. Kerem'in elde ettiği başarıyı yabancı bir futbolcu yapsaydı daha farklı olabilirdi. Kerem, Benfica'da psikolojik baskıdan kurtulduğu için çok iyi başlangıç yaptı. Benfica, Kerem'in marketingini tamamladı. Benfica, Kerem'e talipler olduğu için serbest kalma bedelini 100 milyon Euro'ya çıkardı. Kerem, devre arasında başka bir takıma transfer olacaktır" dedi.

11 MAÇTA 11 GOLE KATKI

Benfica'da bu sezon 11 maçta sahaya çıkan 26 yaşındaki Kerem Aktürkoğlu, 8 gol attı ve 3 asist yaptı.