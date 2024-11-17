Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Maça damga vuran isim oldu'
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nin 5. haftasında Kayseri'de konuk ettiği Galler ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşmada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem oldu.
A Milli Futbol Takımı'nın Galler ile oynadığı maçta 89. dakikada penaltı kaçıran Kerem Aktürkoğlu, Portekiz'de gündem oldu.
"PENALTIYI KAÇIRDI"
Portekiz'in önde gelen medya organlarından Record, Kerem'in gözyaşları içerisinde kaldığına vurgu yaparak, "Türkiye, Galler karşısında galibiyeti kazandırabilirdi ama Benfica'nin oyuncusu penaltıyı kaçırdı" ifadelerini kullandı.
"ÖZÜR DİLEDİ"
Öte yandan karşılaşmanın ayrıntıları aktarılan haberde, "Türkiye, Uluslar Ligi'nde Galler ile 0-0 berabere kaldı ancak galibiyeti ve üç puanı almaya çok yaklaştılar. Bu durum onları doğrudan üst kademeye taşıyacak bir 3 puandı. Bunu başaramamalarının tek sebebi Benfica'nın kanat oyuncusunu Aktürkoğlu'nun 89. dakikada dizlerinin üzerine çökerten penaltıyı kaçırmış olmasıydı. Hatta Türk halkından özür bile diledi" denildi.
"MAÇA DAMGA VURAN İSİM OLDU"
Yine Portekiz'de yayın yapan O Jogo ise Kerem Aktürkoğlu'nun performansının 88. dakikaya kadar iyi olduğunu belirterek, "Aktürkoğlu Türkiye'nin Galler'e karşı oynadığı maçta karşılaşma boyunca çeşitli hücum hareketleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Buna rağmen 88. dakikada penaltı kaçıran Kerem, maça damga vuran isim oldu. Türk oyuncu, Türkiye'ye zafere ulaştırma fırsatını kazandı. Uluslar Ligi'nde A Grubu'na tarihi bir yükselişi garanti etme fırsatını yakalatan Aktürkoğlu başarısız oldu. Mücadele sonunda ise özür diledi: "Kaçırdığım penaltıdan dolayı ne yazık ki buradan galibiyetle çıkamadık. Henüz yükselmeyi başaramadık. Arkadaşlarımdan ve herkesten özür diliyorum. Bunu mümkün olan en kısa sürede telafi edebiliriz" yorumunu yaptı.
"LİDERLİK FIRSATINI HEBA ETTİ"
A Bola ise yaşanan olayı okuyucularına 'Kerem Aktürkoğlu Türkiye'nin Uluslar Ligi'ndeki liderlik fırsatını heba etti' başlığıyla duyurdu. Karşılaşma boyunca Kerem'in rakip savunmanın baskısı altında kaldığı yorumu yapılırken Kerem'in performansının 'etkisiz' olduğu aktarıldı. Milli futbolcumuzdan 'Benfica'nın golcüsü' olarak bahsedilirken 89. dakikada kaçırdığı penaltı ve takım arkadaşlarının destekleri haberde yer aldı.
KEREM AKTÜRKOĞLU NE DEMİŞTİ?
Kerem Aktürkoğlu, Galler karşılaşmasının ardından şu sözleri kullanmıştı;
"Son dakikalarda galibiyete yaklaştık ama kaçırdığım penaltıdan dolayı galibiyete uzanamadık. Hedefimiz olan A Ligi'ne çıkamadık. Bunun için de takım arkadaşlarım ve Türk halkından özür dilerim. Umarım Karadağ maçını kazanarak A Ligi'ne çıkarız."
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