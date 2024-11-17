Portekiz'de gündem Kerem Aktürkoğlu: 'Maça damga vuran isim oldu'

"MAÇA DAMGA VURAN İSİM OLDU"

Yine Portekiz'de yayın yapan O Jogo ise Kerem Aktürkoğlu'nun performansının 88. dakikaya kadar iyi olduğunu belirterek, "Aktürkoğlu Türkiye'nin Galler'e karşı oynadığı maçta karşılaşma boyunca çeşitli hücum hareketleri nedeniyle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Buna rağmen 88. dakikada penaltı kaçıran Kerem, maça damga vuran isim oldu. Türk oyuncu, Türkiye'ye zafere ulaştırma fırsatını kazandı. Uluslar Ligi'nde A Grubu'na tarihi bir yükselişi garanti etme fırsatını yakalatan Aktürkoğlu başarısız oldu. Mücadele sonunda ise özür diledi: "Kaçırdığım penaltıdan dolayı ne yazık ki buradan galibiyetle çıkamadık. Henüz yükselmeyi başaramadık. Arkadaşlarımdan ve herkesten özür diliyorum. Bunu mümkün olan en kısa sürede telafi edebiliriz" yorumunu yaptı.