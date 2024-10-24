Eski Lyonlu oyuncudan Beşiktaş itirafı: 'Sağır oldum'
UEFA Avrupa Ligi'nin 3. haftasında kendi sahasında temsilcimiz Beşiktaş'ı konuk edecek Olympique Lyon'un eski oyuncusu Jeremy Morel, basın mensuplarına konuştu. Beşiktaş ile oynadıkları maçı anlatan Morel, "İstanbul'da oynadığımız Beşiktaş maçından sonra çok şiddetli bir baş ağrım olmuştu. Maçın tamamında sağır edici bir gürültü vardı" dedi.
Lyon'un eski futbolcusu Jeremy Morel, Beşiktaş maçı öncesi dikkat çeken açıklamalar yaptı.
Siyah-beyazlı takım ile 2016/17 yılları arasında oynadıkları Avrupa Ligi maçına değinen Morel, "İstanbul'da oynadığımız Beşiktaş maçından sonra çok şiddetli bir baş ağrım olmuştu. Maçın tamamında sağır edici bir gürültü vardı" ifadelerini kullandı.
"BİZE GÜÇ VERDİ"
Karşılaşmayla ilgili açıklamalarına devam eden Fransız eski futbolcu, "Bir metre uzağındaki takım arkadaşımıza sesimizi duyuramıyorduk. Kesinlikle kariyerimin en gürültülü maçıydı. Böyle bir maçtan sağ çıkabilmek bize fazlasıyla güç vermişti" diye konuştu.
Beşiktaş, 2016/17 sezonunda Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçında Lyon'a 2-1 mağlup olmuştu. Rövanş maçının normal süresi ve uzatma dakikalarını 2-1 önde tamamlayan siyah beyazlı takım penaltılar sonucu turnuvaya veda etmişti.
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