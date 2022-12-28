Eski milli atlet Yusuf Eldek yaşamını yitirdi
Beş kez Türkiye şampiyonluğu bulunan eski milli atlet Yusuf Aldek hayatını kaybetti.
Ankaralı eski milli atletlerden Yusuf Eldek, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan (TAF) yapılan açıklamaya göre, 1950 ve 60'lı yıllarda uzun mesafe branşlarında yarışan Yusuf Eldek, 10 bin metre ve 3 bin metre su engelli branşlarında toplam beş kez Türkiye şampiyonluğu kazandı.
ÖZEL ÖDÜLLE ONURLANDIRILMIŞTI
Uzun yıllar atletizm camiasının içinde yer alan Eldek, 2013 yılında TAF tarafından özel ödülle onurlandırılmıştı.
Yusuf Elde, bugün öğle namazı sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
En Çok Okunan Haberler
-
- Mengü'nün iddiasına Akşener'in danışmanından yanıt
- Tanju Özcan'a bıçaklı saldırı girişimi
- Kılıçdaroğlu Erdoğan’ı geçti
- Erdoğan'ın seçimi öne almak istediğinin ilk somut kanıtı
- Halk TV çalışanı Uğur Yanıkel'in ölüm nedeni belli oldu
- 'Tüm bilgileri kayıt altına aldım, öldürülürsem...'
- Sessizliğini bozdu
- AKP' den 'EYT' açıklaması!
- Gökbakar'ın o paylaşımı işletmecileri harekete geçirdi
- 'Gök kubbeyi başınıza yıkarız'