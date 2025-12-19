Eski milli basketbolcu ve iş insanı Kemal Ediz Baski hayatını kaybetti. Peki, Eski milli basketbolcu Ediz Baksi kimdir? Ediz Baksi neden öldü?

EDİZ BAKSİ KİMDİR?

Karşıyaka’nın 1986-1987 sezonundaki Türkiye Basketbol Ligi şampiyonluğunda kadroda yer alan sporculardan olan Ediz Baksi, A Milli Takım’da da yer aldı.

Basketbolu bıraktıktan sonra kulübün altyapısında da görev alan Baksi, bunların yanı sıra İzmir’de gıda sektöründe faaliyet gösteren birçok mekanın da kuruculuğu ve işletmeciliğini yaptı.

EDİZ BAKSİ NEDEN ÖLDÜ?

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda eski milli basketbolcu ve iş insanı Ediz Baski, henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü 4. kattaki dairesinin balkonundan düştü. Baski, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Baksi'nin intihar etmiş olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı