Eski milli futbolcu Galip Haktanır hayatını kaybetti
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır, hayatını kaybetti.
A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu ve "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır, vefat etti.
Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan başsağlığı mesajında, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, 'Kör Galip' lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefaspor forması giymişti. Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefaspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz." ifadeleri yer aldı.
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