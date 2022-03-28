Beşiktaş'ın Trabzonspor idmanında dikkat çeken taktik tahtası
Trabzonspor maçının hazırlıklarına devam eden Beşiktaş'ta, teknik direktör Valerien Ismael taktik çalışmalarına ağırlık verdi. Siyah-beyazlı takımın başındaki ilk maçına çıkmaya hazırlanan 46 yaşındaki teknik direktör, son antrenmanda taktik tahtasını sahaya getirdi.
Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla devam etti.
Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Valerien Ismael'in yönetiminde yapılan idman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmasıyla tamamlandı. Ayrıca Miralem Pjanic ile Welinton Souza da takımla birlikte çalıştı.
Siyah-beyazlılar, Trabzonspor maçı hazırlıklarını, yarın saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla sürdürecek.
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