Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker yaşamını yitirdi
Eski Tenis Federasyonu Başkanı Şadi Toker'in hayatını kaybettiği öğrenildi.
Türkiye Tenis Federasyonu'nun 1997-2000 yılları arasında başkanlığını yapan Şadi Toker, hayatını kaybetti.
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "Türkiye Tenis Federasyonuna 1997-2000 yılları arasında başkanlık yapan Şadi Toker'in vefat haberini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Merhuma Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine başsağlığı dileriz. Merhumun cenazesi yarın Ankara Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı'na defnedilecektir" ifadeleri kullanıldı.
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