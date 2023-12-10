Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi!

Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:14

Güncelleme: 10.12.2023 - 09:14

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.

RAKİBİ HIRVAT

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.

Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.