Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi!
Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'un yarı finalinde Fransız Diana Martynov'u mağlup ederek finale çıktı.
Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.
RAKİBİ HIRVAT
Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.
Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.
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