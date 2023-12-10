Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi!

Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'un yarı finalinde Fransız Diana Martynov'u mağlup ederek finale çıktı.

AA
Yayınlanma: 10.12.2023 - 09:14
Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta finale yükseldi!
Abone Ol google-news

Milli tenisçi Ayla Aksu, Tunus'ta düzenlenen W25 Magic Tur'da finale yükseldi.

RAKİBİ HIRVAT

Türkiye Tenis Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre Ayla, organizasyonun yarı finalinde Fransız Diana Martynov ile karşılaştı.

Rakibini 6-3, 4-6 ve 6-3'lük setlerle 2-1 yenen Ayla, finale yükseldi. Ayla finalde Hırvat Ruzic Antonia'ya ile karşılaşacak.


Ayla Aksu tenis Tunus final

İlgili Haberler

Avustralyalı tenisçi üst üste beşinci kez grand slam kaçıracak!

Avustralyalı tenisçi üst üste beşinci kez grand slam kaçıracak!
Milli tenisçi Yankı Erel Kuveyt'te şampiyon oldu!

Milli tenisçi Yankı Erel Kuveyt'te şampiyon oldu!
Milli tenisçi Cem İlkel kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi

Milli tenisçi Cem İlkel kariyerinin ilk ATP çeyrek finaline yükseldi

En Çok Okunan Haberler