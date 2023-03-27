Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için milletvekili adaylığı iddiası

Süper Lig ekibi Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun AKP Trabzon milletvekilliği için başvuru yapacağı iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27 Mart 2023 - 14:46
Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için milletvekili adaylığı iddiası
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Trabzonspor Kulübü'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

Ahmet Ağaoğlu

MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK İDDİASI

TV100'ün haberine göre Ahmet Ağaoğlu, millletvekili aday adayı olmak için başvuru yapma kararı aldı.

Haberde, Ağaoğlu'nun AKP Trabzon milletvekilliği için aday olacağı belirtildi.

5 YILDA KUPA 

Ahmet Ağaoğlu, 2018-2013 yılları arasında bordo-mavili takımda başkanlık görevini yürüttü.

Trabzonspor, Ağaoğlu'nun döneminde 38 yıllık hasrete son verilerek 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanmıştı.


Ahmet Ağaoğlu milletvekili adayı AKP trabzon

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