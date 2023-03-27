Eski Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu için milletvekili adaylığı iddiası
Süper Lig ekibi Trabzonspor'un eski başkanı Ahmet Ağaoğlu'nun AKP Trabzon milletvekilliği için başvuru yapacağı iddia edildi.
Trabzonspor Kulübü'ndeki başkanlık görevinden istifa eden Ahmet Ağaoğlu hakkında dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.
Ahmet Ağaoğlu
MİLLETVEKİLİ ADAYI OLACAK İDDİASI
TV100'ün haberine göre Ahmet Ağaoğlu, millletvekili aday adayı olmak için başvuru yapma kararı aldı.
Haberde, Ağaoğlu'nun AKP Trabzon milletvekilliği için aday olacağı belirtildi.
5 YILDA KUPA
Ahmet Ağaoğlu, 2018-2013 yılları arasında bordo-mavili takımda başkanlık görevini yürüttü.
Trabzonspor, Ağaoğlu'nun döneminde 38 yıllık hasrete son verilerek 1 Süper Lig şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 2 Süper Kupa kazanmıştı.
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