Eski Trabzonsporlu bir ilki yaşadı: Union Berlin deplasmandan çıkamadı!
Trabzonspor'un eski teknik direktörü Nenad Bjelica'nın takımı Union Berlin, Almanya 1. Futbol Ligi'nin (Bundesliga) 15. haftasında deplasmanda karşılaştığı Bochum'a 3-0 mağlup oldu.
Almanya Bundesliga'da 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.
Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.
ESKİ TRABZONSPORLU BİR İLKİ YAŞADI
Union Berlin, Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez kaybetti. Hırvat çalıştırıcı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.
Bu sonuçla Bochum puanını 16 yaptı. Union Berlin ise 10 puanda kaldı.
Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak. Bochum ile Leverkusen ile karşılaşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- Çalan her telefona inanmayın
- 'Annemlere yerleştik' dedi, tepkiler gecikmedi
- Son altı yılın 'en güçlü' patlaması yaşandı!
- 'Erdoğan'ın gözde projesi Togg için...'
- İYİ Parti'de bir istifa daha!
- Tarihi 'fesli Kadir’den okuyunca...
- 'Sabır taşımızı çatlatmıştır'
- Özel'den 'Ali Fazıl Kasap' açıklaması
- Esnaf ölü bulundu, bıraktığı not dikkat çekti
- 'Yılbaşı süslemesi' kararına tepki