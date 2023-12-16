Eski Trabzonsporlu bir ilki yaşadı: Union Berlin deplasmandan çıkamadı!

Yayınlanma: 16.12.2023 - 21:37

Güncelleme: 16.12.2023 - 21:37

Almanya Bundesliga'da 15. hafta maçında Bochum, sahasında Union Berlin ile karşılaştı.

Vonovia Ruhrstadion'da oynanan maçı Bochum 3-0 kazandı. Ev sahibi ekibin golleri 45+5. dakikada Takuma Asano, 54. dakikada Gonçalo Paciencia, 78. dakikada ise penaltıdan Kevin Stöger attı.

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Union Berlin, Nenad Bjelica yönetiminde ilk kez kaybetti. Hırvat çalıştırıcı 3 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet gördü.

Bu sonuçla Bochum puanını 16 yaptı. Union Berlin ise 10 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Union Berlin, Köln'ü ağırlayacak. Bochum ile Leverkusen ile karşılaşacak.