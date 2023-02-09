Eski Trabzonsporlu futbolcu Volkan Kahraman, başından vurularak öldürüldü

Trabzonspor’un eski futbolcusu Volkan Kahraman, dün Viyana’da bir kişiyle yaşadığı tartışmanın ardından başından vurularak öldürüldü.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 16:33
Eski Trabzonsporlu futbolcu Volkan Kahraman, başından vurularak öldürüldü
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Trabzonspor'un eski futbolcusu Volkan Kahraman, Viyana'da başından vurularak öldürüldü.

Avusturya basınına göre; 43 yaşındaki eski profesyonel oyuncuyu öldüren kişi daha sonra intihar etti.

Kronenzeitung gazetesi, Volkan'ın kafeteryada saldırganla hararetli bir şekilde tartıştığına dikkat çekti. Saldırganın ayrılırken silahını çektiğini ve Volkan'ın doğrudan kafasına ateş ettiğini savundu.

1990'ların sonunda Avusturya futbolunun en büyük cevherlrinden biri olarak kabul edilen eski orta saha oyuncusu, profesyonel kariyerine henüz 17 yaşında Hollanda'nın Feyenoord Rotterdam takımında başladı. 2000'de Trabzonspor'a geldi. Futbolcu daha sonra Erzurumspor'a kiralandı.


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