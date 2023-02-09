E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti
Turgutlu Belediyesi'nin e-spor takımı oyuncusu Gizem Harmankaya, Kahramanmaraş merkezli yaşanıp 10 ilde büyük yıkıma neden olarak Türkiye'yi yasa boğan depremde hayatını kaybetti.
Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem Harmankaya'nın 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.
KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI
Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada
kampanya başlatılmıştı.
Profesyonel Valorant oyuncusu olup, e-sporda "Luie"
takma adıyla tanınan Gizem'in ölümü sonrası Turgutluspor, "Turgutlu
Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem
felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz,
çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet;
ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz"
paylaşımını yaptı.
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