E-spor oyuncusu Gizem Harmankaya depremde hayatını kaybetti

Yayınlanma: 09 Şubat 2023 - 11:30

Güncelleme: 09 Şubat 2023 - 11:31

Kahramanmaraş'ta ikamet edip 6 Şubat'ta saat 04.17'de meydana gelen 7.7'lik ilk deprem felaketinin ardından enkaz altında yaralı olarak kurtarılmayı bekleyen Gizem Harmankaya'nın 40 saatlik yaşam mücadelesini kaybettiği öğrenildi.

KAMPANYA BAŞLATILMIŞTI

Gizem'in enkaz altından kurtarılabilmesi için sosyal medyada kampanya başlatılmıştı.

Profesyonel Valorant oyuncusu olup, e-sporda "Luie" takma adıyla tanınan Gizem'in ölümü sonrası Turgutluspor, "Turgutlu Belediyesi esports oyuncusu Gizem Harmankaya'nın yaşadığımız büyük deprem felaketinde hayatını kaybettiğini üzüntüyle öğrendik. Sözler artık kifayetsiz, çok üzgünüz... Başımız sağ olsun. Merhume Gizem Harmankaya’ya Allah’tan rahmet; ailesi, yakınları ve Turgutlu Belediyespor camiasına başsağlığı dileriz" paylaşımını yaptı.