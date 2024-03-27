Eski Trabzonsporludan Erol Bulut'a övgü: 'Onu takımda tutmalılar'

Yayınlanma: 27.03.2024 - 16:01

Güncelleme: 27.03.2024 - 16:01

İngiltere Championship ekibi Cardiff City'yi çalıştıran Erol Bulut'a takımın eski oyuncusu Sol Bamba'dan destek geldi.

NTV Spor'un BBC'den aktardığına göre Bamba, Erol Bulut'la sözleşme yenilenmesi gerektiğini belirtirken oyuncuların da oyun sisteminden memnun olduğunu dile getirdi.

Sol Bamba

"ONU TAKIMDA TUTMALILAR"



Bamba açıklamasında, "İyi bir teknik direktör bulduklarını düşünüyorum. Herkes bunu söylüyor ve takımın oyun tarzından oyuncuların onu sevdiğini görebiliyorum. Cardiff'e bir tavsiye verebilecek olsaydım onu takımda tutmalarını söylerdim. Eninde sonunda bunu yapacaklarını düşünüyorum ve doğru olan bu olacaktır. Bir şey inşa etmek istiyorsanız tutarlılığa ve vizyona sahip olmalısınız. Bir yıllık kontrat verip bir vizyona sahip olmak her zaman zordur. Bu yüzden yeni bir anlaşma imzalayıp ilerlebiliyeceklerini umuyorum" dedi.

Bu sezon başında takımın başına geçen Erol Bulut yönetiminde Cardiff City, Championship'te topladığı 53 puanla 11. sırada yer alıyor.

TRABZONSPOR FORMASI GİYMİŞTİ

Bir dönem Trabzonspor forması giyen Sol Bamba, kariyerinin son bölümünde Cardiff City'de oynadı.

2016'da Cardiff City'ye imza attıktan sonra 5 sezon forma giyen Bamba, önceki yıl kısa bir süre teknik ekipte yer almıştı.