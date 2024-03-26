5 taraftar tutuklanmıştı: Trabzonspor'dan sert tepki!
Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklama yaptı. Ertürk, yazılı yaptığı açıklamada Fenerbahçeli futbolculara saldırdığı tespit edilerek tutuklanan 5 bordo-mavili taraftarın serbest bırakılması çağrısı yaptı.
Trabzonspor Genel Sekreteri Kemal Ertürk, Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar sonrası tutuklanan taraftarlar ile ilgili açıklamada bulundu.
Kemal Ertürk'ün açıklamaları şu şekilde:
"17 Mart 2024 tarihinde oynanan Trabzonspor-Fenerbahçe müsabakası sonrası uzatılan gözaltı süresi sonucunda 13 taraftarımızın 5'inin basit yaralamaya teşebbüs ve yasak alanlara girme suçlarından tutuklanmasına karar verilmesinin üzerinden tam 7 gün geçti.
Haksız ve hukuka aykırı tutuklama kararlarına karşı yapılan itirazlar reddedilmiş olup haksız ve mesnetsiz tutukluluk süreci devam etmektedir.
"FENERBAHÇELİ FUTBOLCULAR HAKKINDA YAPILAN ŞİKAYETLER..."
Ancak aynı soruşturma dosyası üzerinden ve yine aynı taraftarlarımızca Fenerbahçeli futbolcular hakkında yapılan şikayetler ile ilgili olarak ise henüz somut bir gelişme olmamıştır.
Haksız bir şekilde ve hiçbir hukuki dayanağı olmadan tutuklanan taraftarlarımızın bir an evvel serbest bırakılmasını, adaletin herkese eşit şekilde tecelli ettirilmesi için sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızın bilinmesini isteriz."
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