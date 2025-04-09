Eski yıldız futbolcunun evine el bombalı saldırı!
Bir dönem İngiltere Premier Lig devi Liverpool'da forma giyen eski futbolcu Yossi Benayoun'un evine el bombalı saldırı yapıldı.
İngiltere'de West Ham, Arsenal, Liverpool, Chelsea ve QPR formalarını terleten eski İsrailli milli futbolcu Yossi Benayoun'un evine el bombası atıldı.
Pazar günü sabah saat 11:00 sularında evin önünden geçen motosikletli birinin attığı ortaya çıkan el bombası için emniyet inceleme başlattı.
İngiliz basınından The Sun'ın haberine göre emniyet güçleri, atılan el bombasının Gazze'yle alakalı olmadığını bildirdi.
Benayoun ise olayla ilgili olarak, "Bu kesinlikle bir hataydı. El bombasının evimi hedef almadığından hiç şüphem yok. İlk başta bir gaz tüpünün patladığını düşündüm ve itfaiyeyi aradık. Ancak polis eve geldiğinde ve el bombasının kalıntılarını bulduğunda gerçekte ne olduğunu anladık" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Yossi Benayoun #saldırı #el bombası
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