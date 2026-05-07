Eski yıldızın paylaşımına yanıt verdi: Alex de Souza, Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde desteklediği ismi açıkladı

7.05.2026 22:36:00
Fenerbahçe efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertlilerdeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı eski futbolcu, desteklediği başkanı açıkladı.

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve yaşadığı 3 şampiyonluk ile efsane olan Alex de Souza, eski kulübündeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabında desteğini açıkça belirtti.

BARONI'DEN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli ekipte 5 sezon top koşturan Christian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yaptı. Brezilyalı eski futbolcu, “Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp” mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaştı.

ALEX DE SOUZA DESTEK VERDİ

Christian Baroni'nin paylaşımına Alex de Souza'dan destek geldi. Alex, Baroni'nin paylaşımına, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yorumunu yaptı.

 
 
 
 
 
AA'dan flaş iddia: Ali Koç'tan Fenerbahçe başkan adaylığı kararı Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç'un çevresinden gelen adaylık baskısına karşın aday olmama kararı aldığı iddia edildi.
Aziz Yıldırım'ın çağrısı sonrası... Barış Göktürk, Fenerbahçe başkan adaylığından çekildi! Barış Göktürk, Fenerbahçe Kulübünün seçimli olağanüstü genel kurulunda aday olmayacağını ve Aziz Yıldırım'ı destekleyeceğini açıkladı.
Dusan Tadic'ten Fenerbahçe itirafı Fenerbahçe'den ayrılarak BAE ekibi Al-Wahda'ya transfer olan Dusan Tadic, sarı-lacivertli takımla ilgili bir itirafta bulundu.