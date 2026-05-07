Eski yıldızın paylaşımına yanıt verdi: Alex de Souza, Fenerbahçe'nin başkanlık seçiminde desteklediği ismi açıkladı

Fenerbahçe'de 2004-2012 yılları arasında forma giyen ve yaşadığı 3 şampiyonluk ile efsane olan Alex de Souza, eski kulübündeki başkanlık seçimine kayıtsız kalmadı. Brezilyalı eski futbolcu, sosyal medya hesabında desteğini açıkça belirtti.

BARONI'DEN AZİZ YILDIRIM PAYLAŞIMI

Sarı-lacivertli ekipte 5 sezon top koşturan Christian Baroni, başkan adayı olduğunu açıklayan Aziz Yıldırım'a destek için paylaşım yaptı. Brezilyalı eski futbolcu, “Fenerbahçe'mi geri istiyorum. Her şeyi kazanmak için mücadele edecek takım… Büyük, rekabetçi, saygı duyulan ve ruhu vardı. Fenerbahçe bir gelenektir. Bütün kupalarda yarışabilecek bir kulüp” mesajını yazarak Aziz Yıldırım fotoğrafı paylaştı.

ALEX DE SOUZA DESTEK VERDİ

Christian Baroni'nin paylaşımına Alex de Souza'dan destek geldi. Alex, Baroni'nin paylaşımına, “Geri gel patron! Benim desteğim seninle” yorumunu yaptı.